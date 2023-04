El club colombiano tuvo sometido al ‘Xeneize’ la mayor parte del compromiso, pero no supo aguantar el resultado.

El desespero del padre de Juan Román Riquelme tras el juego de Boca vs. Pereira en La Bombonera

Pese a que Boca Juniors le ganó 2-1 al Deportivo Pereira en la Copa Libertadores, la noche del 19 de abril en el mítico estadio La Bombonera fue más bien tensa. En la mayor parte del compromiso quien dominó fue el equipo colombiano y el conjunto Xeneize solo logró dar vuelta al marcador luego del minuto 88.

Muestra del malestar en la hinchada de Boca en las gradas del estadio fue una discusión que algunos de sus miembros tuvieron con el papá de Juan Román Riquelme, hoy vicepresidente y director deportivo del equipo.

Boca Juniors v Deportivo Pereira - Copa CONMEBOL Libertadores 2023 - Foto: Getty Images

Jorge Riquelme, el padre de Juan Román, reclamó a quienes observaban el partido por las arengas contra el equipo, incluso los instó a saltar al césped y jugar, si es que les parecía muy fácil. Las imágenes fueron captadas por la televisión argentina.

“Andá a jugar si es tan fácil”, dijo Jorge Riquelme a un seguidor del equipo azul y oro que estaba cerca suyo en la tribuna.

Las críticas de la fanaticada de Boca al vicepresidente del club tienen que ver con el rendimiento del equipo los últimos compromisos, más allá de que los resultados se le den, como el triunfo sobre Pereira, equipo al que fueron a alentar 1.500 colombianos.

En el caso del partido contra Pereira, Boca Juniors iba perdiendo hasta el minuto 88, cuando los dirigidos por Alejandro Restrepo se imponían por la mínima diferencia, gracias a un golazo del juvenil Jimer Fory. Sin embargo, en cuestión de 10 minutos le dio vuelta al resultado gracias a un tanto de media distancia de Advíncula y otro producto de un cabezazo de Varela.

Boca Juniors v Deportivo Pereira - Copa CONMEBOL Libertadores 2023 - Foto: Getty Images

En la Primera División de Argentina, en la que usualmente el Xeneize está en las posiciones de arriba, hoy ocupa el escalafón 19, con un agravante: ha perdido sus tres últimos partidos.

Pereira jugó como nunca, pero…

Acerca del rendimiento de Deportivo Pereira, debutante en la Copa Libertadores, se pronunció su director técnico, Alejandro Restrepo, en rueda de prensa luego del partido ante Boca Juniors.

El entrenador sustentó que la dificultad para aguantar el resultado obedeció a una expulsión de Maicol Medina, uno de sus dirigidos, cuanto el cronómetro marcaba el minuto 85. Pero también a los 10 minutos de adición que se jugaron y que, en últimas, terminó favoreciendo a Boca Juniors, primero en la búsqueda del empate y después de la victoria.

A continuación, algunas declaraciones de Alejandro Restrepo:

Un premio que jamás llegó: “Yo creo que el partido ideal era ganarlo. Después del 85´ se jugaron 15 minutos más, que fueron parte del partido. Para mí no fue una actuación ideal: planteamos un partido para ganarlo y muy valiente, como siempre vamos a todos lados a competir. Creo que lo hicimos bien, pero el hecho de jugar con un hombre menos y la fatiga nos hicieron recibir ese gol, que nos hace ir sin un premio que merecíamos a casa”.

Alejandro Restrepo, técnico del Pereira. - Foto: Deportivo Pereira

Un Pereira para aplaudir: “Creemos que este es el camino. Un equipo que sorprendentemente tiene 20 jugadores nuevos, sí 20 que no tenemos más de tres meses de trabajo. Este equipo que han visto hoy no es el mismo que salió campeón en Colombia, tenemos muchos hombres que se sumaron y se están acoplando a una idea de juego, algo que no es fácil”.

Avanzar a octavos de final, un sueño: “El hecho de jugar con tanta valentía y carácter a un múltiple veces campeón de la Copa Libertadores, en un estadio que indudablemente empuja, pero el equipo asumió el reto. Vino, jugó y compitió, ese es el balance que tenemos que hacer y ojalá nos demos cuenta lo buenos que somos y podamos seguir compitiendo por la clasificación en el grupo”