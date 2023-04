“Qué vergonzoso”: Eduardo Pimentel ‘destrozó’ a Daniel Quintero y su alcaldía en Medellín por lo sucedido con Nacional

Los desmanes que protagonizaron miembros de la barra Los Del Sur el pasado 16 de abril continúan siendo tema de debate público, en especial por el próximo partido de Atlético Nacional, por Copa Libertadores, que no podrá jugar en el estadio Atanasio Girardot.

Que el alcalde de Medellín haya decidido no alquilar el principal escenario de la ciudad a Nacional, aunque no se conoce por cuánto tiempo, es una problemática para el equipo, más allá de que Barranquilla haya puesto a disposición el estadio Roberto Meléndez para el compromiso contra Melgar (Venezuela) esta semana.

En medio dal rifirrafe entre Daniel Quintero y Atlético Nacional, algunos dirigentes del balompié colombiano han expresado su solidaridad con el equipo verdolaga. Tal es el caso de Eduardo Pimentel, dueño del Boyacá Chicó, hoy cuarto en la Liga BetPlay.

En conversación con Zona Libre de Humo, el dirigente cuestionó a Daniel Quintero por sus declaraciones tras los hechos del pasado domingo.

“No vamos a tolerar la violencia. Me toca poner hasta 800 policías por cada partido. No prestaremos el estadio a Nacional hasta que no se acuerden condiciones mínimas de seguridad entre barra y directivas, y la vigilancia sea pagada por el equipo. Prefiero a los policías cuidando a la gente en las calles”, dijo el mandatario de Medellín, palabras que Pimentel lamentó.

Atlético Nacional vs. América estuvo en vilo por hechos violentos en el estadio Atanasio Girardot. - Foto: @Yulianasuaza84 @juandl84

Según el dirigente deportivo, parece que Quintero estuviera a favor de quienes protagonizaron desmanes debido a que Atlético Nacional decidió quitarles algunos beneficios económicos, como boletas gratis para asistir al estadio.

“Nosotros nos solidarizamos en absolutamente todo con Nacional y sus dirigentes. La alcaldía de Medellín prácticamente se le arrodilló a los delincuentes. Es vergonzoso lo que acaba de hacer el gobierno de Medellín”, comentó.

Pero no fueron las únicas palabras que Pimentel dedicó a Daniel Quintero, solo que sin mencionarlo explícitamente. “Qué vergonzoso es tener una alcaldía cómo la que tiene la ciudad de Medellín”, agregó.

Mauricio Navarro, presidente de Atlético Nacional, y Daniel Quintero, alcalde de Medellín. - Foto: Atlético Nacional y SEMANA

Muestra del respaldo hacia el presidente de Atlético Nacional, Mauricio Navarro, por haber dicho adiós a los contratos que dejaron otras administraciones con Los del Sur fue la llamada que realizó para felicitarlo.

“Yo le hago un reconocimiento muy especial al doctor Mauricio Navarro. Lo llamaré para felicitarlo y demostrarle nuestro apoyo en estos momentos”, expresó Eduardo Pimentel, que aprovechó la conversación con Zona Libre de Humo para aclarar que hoy la administración del Boyacá Chicó está en manos de sus hijos.

Ídolo de Atlético Nacional, contra el alcalde Daniel Quintero

Tras este rifirrafe que se montó entre el funcionario público y el directivo del equipo, varias reacciones fueron las que se dieron. Una de las más sonoras, fue la del exjugador del equipo John Jairo Tréllez, quien se metió de manera fuerte en la polémica pidiendo soluciones: “No Daniel Quintero, aquí no se trata de quien tiene el pipí más grande, si usted o el presidente de Atlético Nacional. Aquí se requiere de altura de estadista para buscar solución a esta problemática”, expuso.

Las partes involucradas han defendido sus posiciones tras lo ocurrido. - Foto: SEMANA y Captura de pantalla Win Sports

Ahora bien, con el problema en llamas por no saber dónde Nacional iba a jugar sus próximos duelos, el más importante para encontrarle plaza era el del próximo jueves por Copa Libertadores ante Melgar de Perú. A lo largo del día se buscó consensuar, pero tal acuerdo no llegó y el primer anuncio fue que los verdes no jugarían en Medellín.

Rápidamente, la expectativa acabó cuando desde Barranquilla dieron luz verde anunciando que recibirían el juego por el certamen internacional a puerta cerrada. El encargado de oficializar todo fue el Alcalde de la capital del Atlántico, Jaime Pumarejo: “Hemos dicho que sí, podemos hacerlo siempre y cuando se cumplan los protocolos de seguridad”.