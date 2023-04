El directivo dio a conocer los planes del conjunto paisa, pensando en el partido por Copa Libertadores. SEMANA conoció una opción con la que cuenta el equipo tras la posibilidad de que la Alcaldía de Medellín no le alquile el Atanasio Girardot.

Presidente de Nacional ‘no le come cuento’ al alcalde Daniel Quintero: “contemplamos buscar estadio fuera de Colombia”

Los desmanes en el estadio Atanasio Girardot por cuenta de la barra Los Del Sur están dividiendo en lugar de unir a los sectores público y privado. Mientras el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, plantea la posibilidad de no prestarle el escenario deportivo al club, el presidente del equipo verdolaga, Mauricio Navarro, vaticina que incluso podría jugar en otro país.

Tras los enfrentamientos entre un sector de la hinchada y la fuerza pública en el principal escenario de la capital antioqueña, Daniel Quintero afirmó: “No vamos a tolerar la violencia. Me toca poner hasta 800 policías por cada partido. No prestaremos el estadio a Nacional hasta que no se acuerden condiciones mínimas de seguridad entre barra y directivas, y la vigilancia sea pagada por el equipo. Prefiero a los policías cuidando a la gente en las calles”.

Alcalde de Medellín dice que no debe proporcionar policías en el estadio. - Foto: Edición SEMANA

La postura acerca de lo ocurrido fue mantenida en la mañana de este 17 abril, un día después de lo sucedido en el estadio. “Tener que sacar 800 policías de la calle para ponerlos a cuidar un partido de Nacional que es un negocio privado es inaceptable. La ley es clara en que son las directivas las que deben contratar servicios de vigilancia privada”, publicó en Twitter el alcalde de Medellín.

En ese contexto, el presidente de Atlético Nacional manifestó que no tiene lío en buscar un estadio fuera del país para que el club dispute sus compromisos por Liga BetPlay y Copa Libertadores, torneo en el que recibirá a Melgar (Venezuela) el próximo jueves, 20 de abril.

En el programa 6AM Hoy por Hoy, de Caracol Radio, Mauricio Navarro dio a conocer las opciones que está manejando el club para jugar los próximos partidos, en dado caso que no cuente con el apoyo de la Alcaldía para rentar en Atanasio Girardot.

Momento en el que agentes del Esmad y barristas de Atlético Nacional se enfrentan en la tribuna sur del estadio Atanasio Girardot. - Foto: Twitter @BlogVerdolaga

“Cuál es el amor que tienen por el equipo, posiblemente si el alcalde no presta el estadio tendremos que ir como parias buscando otra cancha bien sea en el país, incluso se contempla también hacerlo fuera de Colombia. Hay que recordarle al alcalde que el estadio no es prestado, es alquilado”, expuso.

Asimismo, se refirió a una foto que está circulando en redes sociales del secretario de Gobierno de Medellín, Juan Pablo Ramírez, con la barra Los Del Sur, aunque se conoció que la imagen es de tiempo atrás y que el funcionario no hace parte de este grupo.

“Diría que es un equipo no solo de Medellín, sino de Antioquia y el país. Más preocupado queda uno cuando llegan fotos del alcalde y el secretario de Gobierno con la barra y demás. Si ellos están ahí es para ser imparciales, el único diálogo posible para ellos es que Nacional desista de la decisión y de ninguna manera”, agregó.

SEMANA conoció una opción sobre la mesa

Una de las opciones que tiene Atlético Nacional para disputar los partidos que se avecinan es usar el estadio Bello Horizonte Rey Pelé de Villavicencio. Así se lo hizo saber el gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, la mañana de este lunes.

La plaza deportiva de la capital del Meta tiene capacidad para más de 17.000 espectadores, es decir, cumple con los estándares internacionales para acoger la Copa Libertadores, si el conjunto paisa quiere tomarla como una opción, que no es la única.

Vista panorámica del estadio Bello Horizonte en Villavicencio - Foto: Gobernación del Meta

“Queremos que el alcalde nos diga oficialmente si tenemos estadio. Agradecer la institucionalidad, varios presidentes de equipos se han acercado y ofrecido sus estadios. Esperamos que se solucione esto con el bien para todas las partes”, agregó Mauricio Navarro, en conversación con Caracol Radio.

Resta esperar si Daniel Quintero reconsidera la opción de no alquilar el estadio Atanasio Girardot, como lo ha estado afirmando.