¿Los del Sur o Los del Subsidio? Critican con memes a barra de Atlético Nacional por no alentar si no les pagan

El comportamiento de la barra Los del Sur (LDS), de Atlético Nacional, antes del compromiso ante América de Cali, le está pasando factura en redes sociales.

De un lado, se les señala por protagonizar desmanes en el Estadio Atanasio Girardot, razón por la que la Policía tuvo que intervenir. Pese a los llamados de “fútbol en paz”, la barra impidió que el partido más atractivo de la jornada 13 de la Liga BetPlay pudiera llevarse a cabo.

Por otra parte, a Los del Sur se les cuestiona no alentar al equipo si no hay dinero de por medio. Lo que molestó a la barra, al menos en apariencia, fue que Atlético Nacional le cortara los servicios, es decir, ciertos beneficios que no tenía el resto de la hinchada.

“Atlético Nacional tomó la decisión de suspender los beneficios económicos con la barra Los Del Sur. Para nosotros todos los aficionados son igual de importantes y por ello creemos firmemente en que nadie debe tener privilegios sobre otros”, expuso la dirigencia del conjunto verdolaga en un comunicado, horas antes del partido contra América de Cali.

La misiva de Atlético Nacional fue dada a conocer luego de que Los Del Sur afirmara que la dirigencia del club supuestamente los había traicionado, pronunciamiento que fue desestimado.

“La hinchada de Nacional es altamente apreciada y respetada por la institución. La afirmación realizada en redes sociales por parte de Los Del Sur sobre la ruptura de la relación con la hinchada no es cierta”, expuso Atlético Nacional.

Pero, ¿cuáles fueron los beneficios que Atlético Nacional le retiró a Los Del Sur como para que protagonizan actos de violencia en el estadio? Juan Felipe Cadavid, director de El Carrusel de Caracol Radio, las expuso:

Se le quitaron 500 boletas promedio gratis que se le daban a esta barra. 15.000 en el año. El pago por seguridad a la tribuna sur donde se ubica la barra. Pago de seguridad que exigían para no meterse con hinchas de otros equipos. Un apoyo para armar la fiesta. No tendrán voz ni voto en contrataciones de jugadores, técnicos ni nada que tenga que ver con la contratación.

El tercer punto, quizá el que más llama la atención, fue confirmado por el presidente de Atlético Nacional, Mauricio Navarro, en Win Sports.

“Ellos habían propuesto una actividad que nosotros no veíamos lógica, pagarles un dinero por cuidar las hinchadas visitantes, y si acá no pueden entrar las hinchadas de América y de Millonarios, y los clásicos están bien delimitados, entonces qué hinchadas estábamos cuidando”, expuso.

“Los del Subsidio”, tendencia en Twitter

Por las razones expuestas, algunos aficionados del balompié colombiano sugirieron que Los Del Sur, reconocidos por el aliento que brindan a su equipo incluso cuando juega en el exterior, solo lo hacían porque se les estaba subsidiando las boletas para asistir al estadio. De ahí una tendencia en Twitter que ha estado robándose la atención: “Los Del Subsidio”.

“Les anunciamos que el club, debido a la difícil situación económica en la que ellos también ha tenido mucho que ver, porque el tema de los abonos lo torpedearon y han tratado de impedir que el club sea exitoso, no podía y no estaba en condiciones de seguir aceptando las exigencias económicas que ellos hacían a través del tema de boletería, como salidas del equipo al estadio en los tifos, en las salidas con humo”, expuso Mauricio Navarro, presidente de Atlético Nacional.

Pues bien, a continuación algunos memes y comentarios acerca de Los Del Sur, como les llaman en redes sociales debido a su actuar en Medellín, el pasado 16 de abril.

