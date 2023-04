“Son vagos, drogadictos, con tendencia al bandidaje”: César Augusto Londoño lanza dura crítica sobre barras bravas de Nacional

Luego de que este domingo 16 de abril se cancelara el partido entre Atlético Nacional y América de Cali en Medellín, a causa de los disturbios entre asistentes y la fuerza pública, las reacciones sobre lo sucedido han sido diversas. El compromiso ni siquiera pudo empezar.

Atlético Nacional vs. América en vilo por hecho violentos en el Atanasio Girardot. - Foto: @Yulianasuaza84 @juandl84

César Augusto Londoño, reconocido periodista deportivo, expresó su opinión y fue contundente al señalar las características de las personas que son miembros de las barras bravas. A través de su cuenta personal de Twitter señaló que:

“Las barras bravas están identificadas: son vagos, drogadictos, con tendencia al bandidaje, andan armados y con malas intenciones. Pero los dejan ingresar a los estadios. Tienen un negocio montado con boletas, droga, licor y viajes. Hay que erradicarlas, delincuentes disfrazados”, trinó el periodista.

La publicación de Londoño recibió diferentes comentarios como:

“Soy barrista y eso no me hace vaga, drogadicta, con tendencia al bandidaje. No conozco las armas..no tengo negocio ni de boletas, ni droga, ni licor ni viajes..NO SOY DELINCUENTE...y así como yo somos la mayoría. GENERALIZAR es lo que nos tiene podridos!”.

Los disturbios fueron protagonizados por hinchas de Nacional. - Foto: Twitter Juan David Londoño

Según indicó la Alcaldía de Medellín, se registraron al menos 11 policías y 13 ciudadanos lesionados a causa de los disturbios en el estadio.

La Alcaldía de Medellín, articulada con las demás autoridades, iniciaron los respectivos procesos para individualizar a los responsables de estos hechos y se analizarán las sanciones que se aplicarán.

A través de las redes sociales se están difundiendo videos en los que se puede observar los disturbios que causaron algunos hinchas. El ESMAD tuvo que intervenir la tribuna sur del estadio Atanasio Girardot.

Otras reacciones

Juan Pablo Ramírez, secretario de Gobierno de la Alcaldía de Medellín, le echó la culpa a Atlético Nacional y responsabilizó a sus dirigentes de los hechos violentos.

“Una noche muy desafortunada para el fútbol en la ciudad. Rechazamos la violencia, pero queremos que quede muy claro y que se establezca la responsabilidad de los directivos del club en estos destrozos, en las lesiones de los policías, jóvenes ensangrentados por la renuencia de un club de escuchar a su hinchada. Con su actitud generaron esto. Rechazo también la violencia de los hinchas y vamos a identificar quienes causaron los destrozos”, dijo Juan Pablo Ramírez, secretario de Gobierno de la Alcaldía de Medellín.

Mauricio Navarro, presidente de la institución verdolaga, salió en defensa de la institución y aclaró que la alcaldía de Medellín los invitó para tener un diálogo que consideraron “sesgado”, porque según argumentan desde la administración de Daniel Quintero, apoyan la barra en mención.

“Lamentar lo que está pasando. Tuvimos el viernes una reunión con la barra y aclaro que no tenemos problema con los hinchas. Es un problema de Los Del Sur - LDS- con la institución, porque no estamos dispuestos a sus exigencias económicas. Me aconsejaron no ir a la reunión por las amenazas que no son inventadas”, dijo el máximo dirigente verdolaga.

Atlético Nacional y barra brava Los Del Sur

Antes de iniciar el compromiso entre América de Cali y Nacional, se conoció un comunicado en el que el equipo verdolaga aclaraba la situación sobre su relación con la barra brava Los Del Sur.

“La dirigencia de Nacional traicionó a su pueblo y a su hinchada. Carolina, Benjamín y Navarro, los peores dirigentes de la historia”, escribió la barra Los del Sur (LDS) de Atlético Nacional en un comunicado oficial.

Frente a esto, Atlético Nacional aclaró que:

“Es clave aclarar que en los juegos de Copa Libertadores, el equipo local y las autoridades locales, son quienes determinan los parámetros de seguridad. Por tal razón es importante recalcar que nuestros dirigentes no tuvieron ninguna injerencia o petición sobre el no ingreso de hinchada de nuestro equipo en territorio argentino”, puntualizaron desde el club.

“Esta situación abre la puerta al fortalecimiento de las relaciones con la hinchada y con las barras en general bajo parámetros de igualdad para todos, donde prime el respeto y bienestar común”, escriben en su comunicado.

Asimismo, pidieron el buen comportamiento de los hinchas en el juego del 20 de abril con Melgar.

“Con el fin de dar ejemplo al no usar bengalas, pólvora y otros elementos que puedan generar un daño reputacional a la ciudad y sanciones económicas y/o competitivas al equipo”, se lee en el comunicado.