El Once Caldas y el tétrico panorama en la tabla del descenso: se iría para la B con una sola victoria de otro equipo

Los hinchas del fútbol colombiano parecen estar fuera de control. El domingo 16 de abril, por los desmanes que protagonizó la barra Los del Sur, el partido Atlético Nacional vs. América de Cali tuvo que ser aplazado en el estadio Atanasio Girardot. Apenas un par de días después, la barra Holocausto Norte de Once Caldas ingresó a la cancha del estadio Palogrande para expresar su malestar contra el equipo, que hoy está cerca de la zona del descenso.

La invasión de los hinchas del se registró cuando el cronómetro marcaba el minuto 89 y el equipo de Manizales perdía 1-2 ante Alianza Petrolera. Algunos lanzaron vallas contra la Policía, que buscó contener la situación y otros incluso agredieron a los futbolistas, como lo registraron algunos videos. Además, los actos vandálicos se trasladaron a las calles de la capital de Caldas.

Hinchas de Once Caldas entraron furiosos al campo para reclamar por la situación del equipo.

Aunque nada justifica la violencia, lo que tiene insatisfechos a los hinchas es el rendimiento del campeón de la Copa Libertadores 2004 en las últimas temporadas, pero especialmente en la Liga BetPlay 2023 I, de la que es colero con 11 puntos de 42 posibles.

La cuestión no solo es que la falta de triunfos afecte la posición de Once Caldas en la Liga BetPlay, sino que también lo hace en la tabla del descenso, donde ocupa la casilla 18. Valga recordar que los equipos que se van para la Primera B son los que terminan el año en los puestos 19 y 20.

De hecho, al equipo dirigido Pedro Sarmiento le bastaría el resultado de un solo partido en la próxima fecha del rentado local para caer en la posición 19, suceso que inquieta no solo a los seguidores del club, sino a los colombianos; no en vano, Once Caldas es uno de los dos conjuntos cafeteros en ganar la Copa Libertadores.

Hinchas ingresaron a la cancha y agredieron a personal de logística y jugadores del Once Caldas

“La noticia a esta hora es que, si Huila le gana el sábado a Equidad en Techo, Once Caldas queda en puestos de descenso. Y si además Alianza le gana al Cali en Barrancabermeja, el mismo sábado, en el partido siguiente, los azucareros estarían a 4 puntos de jugar en la B”, publicó el periodista deportivo Paolo Arenas en Twitter.

La noticia a esta hora es que, si Huila le gana el sábado a Equidad en Techo, Once Caldas queda en puestos de descenso.



Y si además Alianza le gana al Cali en Barrancabermeja, el mismo sábado en el partido siguiente, los 'Azucareros' estarían a 4 puntos de jugar en la B. pic.twitter.com/A9pRGNHR2a — Paolo Arenas (@PaoloArenas) April 18, 2023

Una situación particular es que Alianza Petrolera sea tercero en la Liga BetPlay, con 23 puntos y una racha de tres victorias en línea, aún esté descendiendo. La razón: para esta tabla no solo se toma en cuenta su presente en la Liga BetPlay, sino sus últimos tres años, en los que no le ha ido muy bien.,

Tabla del descenso en el fútbol colombiano.

20. Unión Magdalena - promedio de 1,0

19. Huila - 1,07

18. Once Caldas - 1,13

17. Alianza Petrolera - 1,16

16. Deportivo Cali - 1,17

15. Jaguares - 1,23.

Tabla del descenso tras los partidos del martes. pic.twitter.com/KJdVjLUPcg — José Orlando Ascencio (@josasc) April 19, 2023

Cali, otro equipo cerca del descenso

Aunque al Deportivo Cali le queda mucho camino para alejarse de la zona del descenso, haberle ganado 2-1 a Unión Magdalena le dio un aire nuevo y el ánimo para buscar nuevos triunfos. Lo reflejaron los rostros de los jugadores una vez terminó el partido y lo confirmó su director técnico, Jorge Luis Pinto.

Cali solo suma dos victorias en la Liga BetPlay 2023 y también está cerca de la zona del descenso.

El conjunto azucarero volverá a tener partido por Liga BetPlay el próximo sábado, 22 de abril. El partido tendrá un ingrediente especial: los verdes enfrentarán, de nuevo, a un rival que también está buscando mantener la categoría a como dé lugar, Alianza Petrolera. Fue de cara a ese compromiso, que Pinto se mostró optimista

“Comenzamos una nueva semana motivados por el resultado del sábado, pero teniendo claro que aún falta mucho por corregir y puntos por sumar. El grupo sigue asimilando la idea de juego, permanece unido y con la convicción de que esto lo sacaremos adelante entre todos. ¡Vamos, Cali!”, comentó Pinto a la opinión pública.