Jorge Luis Pinto da esperanzador parte sobre Deportivo Cali y publica una foto que ilusiona a los hinchas

Aunque al Deportivo Cali le queda mucho camino aún para alejarse de la zona del descenso, haberle ganado 2-1 a Unión Magdalena le dio un aire nuevo y el ánimo para buscar nuevos triunfos. Lo reflejaron los rostros de los jugadores una vez terminó el partido y lo confirmó este lunes su director técnico, Jorge Luis Pinto.

El conjunto azucarero volverá a tener partido por Liga BetPlay el próximo sábado, 22 de abril. El partido tendrá un ingrediente especial: los verdes enfrentarán, de nuevo, a un rival que también está buscando mantener la categoría a como dé lugar, Alianza Petrolera. Fue de cara a ese compromiso, que Pinto se mostró motivado.

Alianza Petrolera está mejor situada en la tabla de la liga, dado que ocupa la quinta posición, con 20 puntos. Pero, no tiene la misma suerte en la tabla del descenso, que mide el promedio de las últimas temporadas (no solo lo hecho en 2023) y donde ocupa la casilla 18. De ahí que sea uno de los partidos que se robe las miradas el fin de semana que se avecina.

Los goles de los azucareros ante Unión Magdalena fueron marcados por Daniel Mantilla y Jefferson Díaz Beleño, a los 23 y 50 minutos, respectivamente. - Foto: Dimayor Twitter

En ese contexto fue que Jorge Luis Pinto compartió unas palabras a través de Twitter. El entrenador santandereano afirmó que hay más de un aspecto por pulir, pero que poco a poco sus dirigidos están ejecutando en la cancha su idea de juego.

“Comenzamos una nueva semana motivados por el resultado del sábado, pero teniendo claro que aún falta mucho por corregir y puntos por sumar. El grupo sigue asimilando la idea de juego, permanece unido y con la convicción de que esto lo sacaremos adelante entre todos. ¡Vamos, Cali!”, escribió Pinto.

Comenzamos una nueva semana motivados por el resultado del sábado, pero teniendo claro que aún falta mucho por corregir y puntos por sumar. El grupo sigue asimilando la idea de juego, permanece unido y con la convicción de que esto lo sacaremos adelante entre todos. ¡Vamos Cali! pic.twitter.com/5JxnN2CkII — Jorge Luis Pinto A. (@JorgeLPintoA) April 17, 2023

Las palabras de Pinto son como un bálsamo para los hinchas caleños, que desde la conquista de la décima estrella vio cómo el equipo se fue a pique y le costó salir de los últimos puestos del rentado local.

Presidente del Deportivo Cali, Luis Fernando Mena, y DT del equipo, Jorge Luis Pinto, los llamados a sacar al equipo de la crisis financiera y deportiva, respectivamente. - Foto: @AsoDeporCali

En cuanto a la Alianza Petrolera, el equipo suma dos victorias en línea y podría aumentar la racha si vence a Once Caldas, el martes 18 de abril, en el cierre de la jornada 14 de la Liga BetPlay. El onceno caldense es otro equipo grande de Colombia que ha estado siendo atormentado por el descenso.

Pinto, con un segundo aire en el Deportivo Cali

A continuación, algunas declaraciones de Jorge Luis Pinto tras la victoria sobre Unión Magdalena:

Agradecimiento a la fanaticada: “Las barras, mil gracias por su apoyo, pero así como tienen ellos ese sentimiento, nosotros también lo tenemos. Nos duele perder por ellos y lo estamos dando todo. Le estamos poniendo toda la entrega”.

Un equipo con entereza: “Se entregaron, como siempre les pido. Pero, fue un partido disputado, tengo que reconocer que el Unión luchó, corrió y metió, no fue un mal partido de ellos, pese a la expulsión. Pero, nos vamos contentos con los tres puntos, creo que necesitábamos esa vitamina, ese estímulo que todos los grupos humanos necesitan”.

Jorge Luis Pinto, técnico del Deportivo Cali. - Foto: Dimayor

Las certezas de Pinto: “Lo único que yo sé es que aquí en el Deportivo Cali, independiente de todo lo demás es que hay que ganar de local y mínimo empatar de visitante, lo demás, sí de pronto de reojo, pero le digo con toda la honradez que yo no he tocado eso con ustedes. No me parece que estemos más pendientes de eso, tenemos que estar más pendientes de que tenemos que ganar y echar para arriba. No quiero meterme con los jugadores a hablar del promedio, sabemos que hay que ganar de local y mínimo empatar de visitante y ya dirán las cosas”.

Un sinsabor por la temporada: “Sentirme bien, no puedo sentirme bien, eso está claro. Tengo la responsabilidad tanto para el club, la afición y para mí. No estamos bien, ganamos, estamos felices pero no estamos bien y en eso sentimos las responsabilidad de las cosas”.