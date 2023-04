Liga BetPlay 2023-I | Deportivo Cali respira ante el Unión Magdalena en la lucha por el descenso

El Deportivo Cali regresó este sábado al triunfo tras derrotar 2-1 al Unión Magdalena en el Coloso de Palmaseca.

Los goles de los azucareros fueron marcados por Daniel Mantilla y Jefferson Díaz Beleño a los 23 y 50 minutos, respectivamente. Mientras que el tanto del Ciclón Bananero fue anotado por Ricardo Márquez en tiempo de reposición de la primera parte.

Mantilla abrió el marcador con el remate en el área tras una asistencia de Jhon Vásquez. Posteriormente, el Unión empató con Márquez, quien aprovechó un rebote que dio el guardameta Kevin Dawson luego de un remate de Jermein Peña.

En el inicio de la etapa complementaria Jefferson Díaz con un fuerte remate de cabeza, tras un centro lanzado por Kevin Velasco, puso el definitivo 2-1.

Con el triunfo de este sábado, los dirigidos por Jorge Luis Pinto cortaron una racha de nueve partidos sin victorias y toman un respiro en la lucha por el descenso. Actualmente se encuentran en la posición 16 por encima de Once Caldas, Alianza Petrolera, Atlético Huila y su rival de esta noche, el Unión Magdalena. Adicionalmente, en la tabla general de la Liga salieron del último lugar y ahora tienen 14 puntos y superan al Once y al Unión.

Por su parte, el el Ciclón de Santa Marta permanece en el último lugar del descenso y en la tabla del torneo se quedó con 13 unidades.

Milagro financiero

Luego de días difíciles, parece que el fútbol comienza a sonreírle al Deportivo Cali. Por cuenta de la venta de dos jugadores, el conjunto verdiblanco recibirá una suma que llega como caída del cielo en días donde el panorama financiero y deportivo no es el mejor.

El equipo de la capital vallecaucana verá $ 960 millones en sus cuentas bancarias transferidos por el Vancouver Whitecaps, club canadiense que en 2022 se la jugó por Deiber Caicedo, un talentoso mediocampista que hoy tiene 23 años.

En los próximos días también recibirá otro monto importante por cuenta de la salida de Nicolás Benedetti, uno de los futbolistas con más proyección, pero que no pudo deslumbrar en el América de México, a donde arribó desde Deportivo Cali. Hoy, con 25 años, milita en el Mazatlán F. C., de la Liga MX.

Quien informó de la suma que ayudará a la escuadra verdiblanca a lidiar con su crisis financiera, así sea a corto plazo, fue el periodista Carlos Arturo ‘Petiso’ Arango.

“Todo suma. Por algún detalle y algo tardío, al Deportivo Cali le van a entrar 960 millones de pesos pendientes de inmediato por la operación Deiber Caicedo a la MLS y en mayo 250 mil dólares más por Nicolás Benedetti. Todo suma al momento”, escribió en Twitter el Petiso, que de cerca cubre la realidad del equipo caleño.

Presidente del Deportivo Cali, Luis Fernando Mena, y DT del equipo, Jorge Luis Pinto. - Foto: @AsoDeporCali

Aunque en el ámbito del fútbol la suma que recibirá el Deportivo Cali no parece cuantiosa, para un equipo que en este momento pasa problemas por sus números, lo es. Podría servirle, por ejemplo, para pagar el sueldo de algunos jugadores, como Daniel Mantilla, a quienes se les adeuda.

Los caleños adquirieron el 50 % de los derechos del jugador y firmaron contrato hasta diciembre de 2025, no obstante, al no recibir su sueldo de manera cumplida, el futbolista puede optar por romper el vínculo si no se llega a una solución inmediata.

El Cali continúa en la última posición del campeonato - Foto: Dimayor

Esta semana, Mantilla se acercó a las oficinas del Deportivo Cali y afirmó que si no se le pagaban los salarios pendientes, pasaría su carta de renuncia amparado por el estatuto del jugador de la Fifa, que le permite acabar el vínculo unilateralmente luego de cumplir dos meses sin salario.