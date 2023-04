A Deportivo Cali ‘se le hizo el milagro’ financiero: recibirá millonaria suma de dinero

Luego de días difíciles, parece que el fútbol comienza a sonreírle al Deportivo Cali. Por cuenta de la venta de dos jugadores, el conjunto verdiblanco recibirá una suma que llega como caída del cielo en días donde el panorama financiero y deportivo no es el mejor.

El equipo de la capital vallecaucana verá $ 960 millones en sus cuentas bancarias transferidos por el Vancouver Whitecaps, club canadiense que en 2022 se la jugó por Deiber Caicedo, un talentoso mediocampista que hoy tiene 23 años.

En los próximos días también recibirá otro monto importante por cuenta de la salida de Nicolás Benedetti, uno de los futbolistas con más proyección, pero que no pudo deslumbrar en el América de México, a donde arribó desde Deportivo Cali. Hoy, con 25 años, milita en el Mazatlán F. C., de la Liga MX.

Quien informó de la suma que ayudará a la escuadra verdiblanca a lidiar con su crisis financiera, así sea a corto plazo, fue el periodista Carlos Arturo ‘Petiso’ Arango.

“Todo suma. Por algún detalle y algo tardío, al Deportivo Cali le van a entrar 960 millones de pesos pendientes de inmediato por la operación Deiber Caicedo a la MLS y en mayo 250 mil dólares más por Nicolás Benedetti. Todo suma al momento”, escribió en Twitter el Petiso, que de cerca cubre la realidad del equipo caleño.

Aunque en el ámbito del fútbol la suma que recibirá el Deportivo Cali no parece cuantiosa, para un equipo que en este momento pasa problemas por sus números, lo es. Podría servirle, por ejemplo, para pagar el sueldo de algunos jugadores, como Daniel Mantilla, a quienes se les adeuda.

Los caleños adquirieron el 50 % de los derechos del jugador y firmaron contrato hasta diciembre de 2025, no obstante, al no recibir su sueldo de manera cumplida, el futbolista puede optar por romper el vínculo si no se llega a una solución inmediata.

Esta semana, Mantilla se acercó a las oficinas del Deportivo Cali y afirmó que si no se le pagaban los salarios pendientes, pasaría su carta de renuncia amparado por el estatuto del jugador de la Fifa, que le permite acabar el vínculo unilateralmente luego de cumplir dos meses sin salario.

¿Se le suspenderá el reconocimiento deportivo al Cali?

El club del Valle del Cauca ha entrado en el ojo del huracán, pues varias organizaciones, como Acolfutpro, han advertido que el cuadro está ad portas de perder su reconocimiento deportivo. ¿Por qué? por la falta de pagos a sus jugadores.

De acuerdo con lo dicho por Carlos González Puche, el Cali podría perder su reconocimiento deportivo por esta profunda crisis. “Con fundamento en la Ley 1445 de 2011, se establece como parte de los mecanismos de control, inspección y vigilancia que los clubes tienen que cumplir unas obligaciones. Cuando se incumplen obligaciones de carácter laboral con un plazo superior a 60 días, la ley dice que el Ministerio podrá suspender el reconocimiento deportivo del club con deportistas profesionales que incumpla”, dijo en charla con Blu Radio.

Puche aseguró que esta no es la primera vez que un club pasa por esta situación. Cúcuta Deportivo, América de Cali, y otros han estado en el ojo de la polémica.

“Esa situación ya la hemos visto en otras oportunidades, como con el Cúcuta Deportivo y el América de Cali, que también fue suspendido en su momento, evidentemente es un mecanismo que se ha utilizado y está establecido para que los clubes cumplan con sus obligaciones legales y cuando se incumplen se manda la solicitud al Ministerio, que en el ejercicio del debido proceso requiere al Deportivo Cali para que haga sus descargos y el Ministerio tomará la determinación”, agregó.