Once Caldas toca fondo: hinchas entraron a la cancha para increpar a jugadores por el posible descenso

La actualidad de varios equipos en el fútbol colombiano no es la esperada. Uno de ellos es el Once Caldas, que hace nueve años celebraba ser campeón de Copa Libertadores ante Boca Juniors y ahora lucha por no descender en el balompié nacional.

El equipo blanco de Manizales lleva varias campañas con resultados negativos, que actualmente lo tienen en la cuerda floja para no perder la categoría en el 2024.

Once Caldas vs. Alianza Petrolera. - Foto: Once Caldas.

Este martes 18 de abril tenía la oportunidad de revertir su presente con un triunfo ante Alianza Petrolera en el estadio Palogrande. Sin embargo, el resultado volvió a ser negativo, demostrando que parece irreversible su caída hacia la B.

En esta oportunidad, el equipo santandereano lo venció por 1-2 con anotaciones de Efraín Navarro y Marlon Piedrahíta en contra, mientras que Fainer Torijano tuvo el descuento para el local.

🚨🇨🇴 Invasión en la cancha de Once Caldas cuando el local perdía 2-1 ante Alianza Petrolera.

Hubo agresión a jugadores y enfrentamientos con la policía.

Una pena lo que sucedió en Manizales.pic.twitter.com/iKarHaqy9m — Pablo Giralt (@giraltpablo) April 19, 2023

El juego pasó a un segundo plano cuando se evidenció que la hinchada popular del equipo caldense entró a la grama para increpar a los jugadores y exigirles reaccionar, pues no desean como seguidores caer en desgracia, llegando a perder la categoría.

Desde el estadio de Manizales, circularon algunas imágenes que evidenciaron los tensionantes momentos a ras de campo, los cuales necesitaron el ingreso de la Policía Nacional.

Aunque en principio se buscó no dejar que los aficionados pasaran hasta la cancha, la furia fue incontrolable y se vieron a algunos aficionados llegar a centímetros de los jugadores blancos, quienes tuvieron que recibir golpes, patadas, además, de otras agresiones verbales.

Finalmente, el equipo que está en crisis no tiene de otra que seguir poniéndole el pecho a la difícil situación y su próximo reto será ante el Independiente Medellín, por la fecha 15 de la Liga Betplay.

Sangriento ataque al bus

Los últimos años para el Once Caldas de Manizales, en materia deportiva, han sido catalogados como nefastos. El cuadro blanco, aquel que algún día peleaba por títulos en el fútbol colombiano, hoy sufre una profunda crisis que lo tiene al borde del descenso en el balompié local.

A pesar de que se ha hecho un intento por cambiar las cosas para salir adelante, el equipo no ha logrado levantar cabeza y actualmente se encuentra en el último cajón de la tabla de posiciones. Los albos apenas han sumado en esta campaña un total de 11 unidades, producto de dos victorias, cinco empates y siete derrotas.

El bus que transportaba el equipo blanco fue vandalizado. - Foto: Captura de pantalla: Twitter @ClasiquerosFPC

Dicho panorama ha hecho perder la paciencia de su hinchada, pero también la cordura y el buen actuar, pues este martes se vandalizó en la previa al duelo con Alianza Petrolera por liga. A la llegada del estadio Palogrande, el bus del equipo fue atacado severamente por hinchas que en sus manos tenían piedras, buscando atentar contra los jugadores.

En las imágenes que circularon por redes sociales se pudo observar que algunos vidrios del bus quedaron quebrados debido al impacto de estos objetos.

El bus de Once Caldas sufrió ataque por los malos resultados. - Foto: Captura de pantalla: @ClasiquerosFPC

Por otro lado, en las calles aledañas al escenario se pudo ver el piso lleno de sangre, algo que se tomó como una cruel amenaza en contra de directivos, cuerpo técnico y jugadores.

Al conocerse estas fotos, varios hinchas reaccionaron en redes sociales, aplaudiendo el actuar de los vándalos que atacaron el bus del equipo que pudieron causar una tragedia.

Tabla del descenso

20. Unión Magdalena: 53 puntos - 52 partidos jugados (1.02 promedio)

19. Atlético Huila: 14 puntos - 13 partidos jugados (1.08 promedio)

18. Once Caldas: 104 pts - 92 PJ (1.13 prom)

16. Deportivo Cali: 105 pts - 91 PJ (1.15 prom)

15. Deportivo Pasto: 110 pts - 90 PJ (1.22 prom)

14. Jaguares de Córdoba: 112 pts - 90 PJ (1.24 prom)