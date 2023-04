Así está la tabla de descenso de la Liga Betplay: viene fecha clave para Deportivo Cali y Once Caldas

Mientras algunos andan haciendo cuentas para lograr la clasificación a los cuadrangulares de la Liga Betplay, otros se rascan la cabeza buscando victorias que les permitan huir de la zona de descenso. Esa es la delicada situación por la que atraviesan Deportivo Cali y Once Caldas, dos de los equipos tradicionales del fútbol colombiano.

En lo que fue la fecha 13 a mitad de semana, el ‘blanco blanco’ cayó 4-1 en su visita a La Equidad y Deportivo Cali corrió una suerte similar a manos de Independiente Medellín en el Atanasio Girardot (3-0). De vuelta en casa, ambos conjuntos enfrentarán duelos ante rivales directos por esta clasificación, haciendo que una victoria este fin de semana sea prácticamente una obligación.

Los azucareros abrirán la pista este sábado a las 6:00 de la tarde recibiendo a Unión Magdalena, que actualmente es el primer equipo que perdería la categoría para el 2024. Jorge Luis Pinto ya avisó que no renunciará y estará parado en el banquillo una vez más buscando esa victoria que les ha sido esquiva desde hace 7 fechas atrás.

“Es un equipo que se sabe defender, hace una línea de 5, hacen bloque defensivo de 5-4-1 y les gusta contragolpear. Vamos a ver qué plantean aquí”, señaló en un video compartido por el departamento de prensa del Deportivo Cali.

Cabe recordar que Pinto no se presentó a la rueda de prensa posterior a la derrota en el Atanasio Girardot, hecho que dio más argumentos a los rumores de un divorcio inminente. Sin embargo, el técnico reapareció este jueves y acabó las dudas sobre su salida del equipo.

Pinto está en la cuerda floja por los recientes resultados al frente del cuadro azucarero. - Foto: Prensa Deportivo Cali

Lastimosamente, para no sufrir en el siguiente año, Deportivo Cali está obligado a sumar la mayor cantidad de puntos, pues ya se hace latente el peligro de caer a la ‘B’. Pinto, como la cabeza del equipo, es consciente de ello y anticipó que ”es un partido de vida o muerte, en el que nos jugamos un lugar desafortunado para ambos”.

Visiblemente conmovido por lo que está viviendo la afición caleña, se notó entre sus palabras cómo se le quebraba la voz e intentaba mantenerse fuerte para no llorar: “Yo confío en que los jugadores se comprometen en eso, tengo fe y le pido a la afición que venga, estamos entregados, hemos cometido errores que reconocemos, pero tenemos muchas ganas de ganar”.

El once inicial del Deportivo Cali que enfrentó a Medellín por la fecha 13 de la Liga Betplay - Foto: Oficial @AsoDeporCali

Once Caldas, de mal en peor

Esa misma necesidad es la que hoy tiene a Once Caldas sumido en una profunda crisis de la que no ha podido salir ni con la llegada de Pedro Sarmiento como técnico en propiedad.

La derrota frente a Equidad terminó de desnudar todos los problemas a los que se sumó la captura de tres jugadores por presunta extorsión, sucedida a principio de semana. Sarmiento sabe que la afición clama por una victoria y mucho más si al frente tendrán a Alianza Petrolera el próximo martes en el Palogrande.

“No creo que el equipo sea de tratar mal a los jugadores o castigarlos. Entiendo los hinchas, periodistas y dirigentes. En mi carrera me ha tocado momentos muy difíciles. Vamos a mirar si encontramos las herramientas”, dijo después de caer 4-1 en el Metropolitano de Techo en Bogotá.

El estratega antioqueño asumió la responsabilidad de los resultados. “Tengo que responder por un grupo desde la parte anímica y no es la primera vez que me pasa esto. Si me van a echar, me voy y se acabó el problema. Donde no me quieren, me voy. Mientras esté aquí voy a tratar de hacer la posible para que se reponga”, indicó.

Por goleada en Bogotá, cayó el Once Caldas en la fecha 13. - Foto: Dimayor

Tabla del descenso Liga Betplay 2023-I

20. Unión Magdalena: 53 puntos - 52 partidos jugados (1.02 promedio)

19. Atlético Huila: 14 puntos - 13 partidos jugados (1.08 promedio)

18. Alianza Petrolera: 100 pts- 89 PJ (1.12 prom)

17. Once Caldas: 104 pts - 91 PJ (1.14 prom)

16. Deportivo Cali: 105 pts - 91 PJ (1.15 prom)

15. Deportivo Pasto: 110 pts- 90 PJ (1.22 prom)

14. Jaguares de Córdoba: 112 pts - 90 PJ (1.24 prom)