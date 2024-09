Fractura de peroné sacude a Millonarios: jugador titular estará fuera por varios meses

No todo fue alegría para Millonarios en Villavicencio. A pesar de la contundente victoria sobre Patriotas (3-0) y el primer gol de Falcao García como ‘embajador’, el equipo de Alberto Gamero perdió una pieza importante por lesión.

“Millonarios FC informa que en el partido vs. Patriotas, que se disputó este domingo en Villavicencio, Jovani Welch sufrió una fractura de peroné de la pierna izquierda. El jugador iniciará su proceso de recuperación. Su incapacidad se determinará según su evolución”, informó el club bogotano en un comunicado oficial.

Welch estaba en los planes de Panamá para la doble fecha Fifa de septiembre, sin embargo, a raíz de la lesión sufrida en el estadio Bello Horizonte de Villavicencio no podrá asistir. Millonarios no aclaró si será necesaria una cirugía.

Alberto Gamero respira tranquilo

Pero el acompañamiento de los aficionados fue masivo y esa confianza se vio reflejada en el resultado. “Yo durante la semana hablé mucho con ellos, no es fácil elegir. Manifesté que tenemos buen equipo; hay unos que no están en su nivel, pero son buenos. Esto no quiere decir que los que vinieron son mejores que lo que se quedaron, Millonarios crece porque hay una competencia sana y bonita”, finalizó Gamero.