Francisco ‘Pacho’ Maturana se ‘lava las manos’ ante crisis de Atlético Nacional

Atlético Nacional no ha tenido un buen inicio de temporada, el conjunto verdolaga no ha sido acompañado por los buenos resultados en los últimos encuentros, lo que ha generado gran descontento en la hinchada que ha mostrado su inconformismo con el cuerpo técnico y los directivos.

El equipo verde no atraviesa su mejor momento. | Foto: Colprensa

Pero más allá de los triunfos y las derrotas, la situación es preocupante debido a que los dirigidos por John Bodmer no han mostrado el mejor de sus juegos, siendo superados por varios rivales. La hinchada está descontenta, y más teniendo presente que en las próximas semanas iniciará la Copa Libertadores, torneo en el que Nacional será uno de los representantes colombianos.

Los señalamientos han ido en contra del técnico, que hasta el momento no le logra encontrar la cuerda a sus jugadores y por eso ha sido fuertemente criticado. Pese a esto, los directivos por el momento continúan confiando en el entrenador y hace poco recibió un espaldarazo.

Maturana no criticó a Nacional

En la entrevista, el extécnico de la Selección de Colombia fue preguntado acerca del descontento que tiene la hinchada con los directivos y el cuerpo técnico, pero Maturana no quiso entrar en polémicas y dejó una respuesta que ha desatado opiniones.

“A Nacional lo miro como mi novia, mi mujer y mi esposa. Uno, a la novia, mujer o esposa, siempre le ve lo bueno. Yo no le veo nada malo, pero eso no quiere decir que no tenga nada malo”, dijo.