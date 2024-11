Fredy Guarín se sinceró y conmovido recordó duro momento de cuando casi acaba con su vida: “Yo iba a morir”

Fredy Guarín fue en su momento una de las principales estrellas de la Selección Colombia, codeándose con grandes nombres como Radamel Falcao García y James Rodríguez, con quienes compartió equipo en el Porto. Una gran visión y una formidable pegada, eran algunas de las características que en su momento lo hicieron uno de los jóvenes más atractivos en el fútbol europeo.

Pasó por Argentina, Francia, Portugal, Italia, China y Brasil, antes de volver a Colombia para retirarse en Millonarios, uno de los equipos más grandes del país. Su talento nunca estuvo en duda, pero a lo largo de su carrera tuvo un enemigo que en un punto lo dominó por completo y prácticamente arruinó su mundo en el fútbol: el alcohol.

En una reciente entrevista con Los Informantes, programa del Canal Caracol, el exmediocampista profesional recordó los duros momentos por los que ha pasado por culpa del alcoholismo, del que poco a poco ha logrado recuperarse. Hoy, según dice, es una persona totalmente diferente, enfocada en otros aspectos y sin la bebida por delante.

El exfutbolista recordó su pasado marcado por el alcohol. | Foto: Instagram: @fguarin13

En medio de la conversación, el exjugador del Inter de Milán aseguró que se daba una “vida de lujos”, se la pasaba de fiesta en yates, reconocidos sitios y hasta helicópteros. Uno de los momentos más complicados lo vivió en Brasil, jugó en el Vasco da Gama y tuvo unos seis meses mágicos, pero una ruptura amorosa y la pandemia lo llevaron a refugiarse nuevamente en el trago.

“Me podía tomar hasta 70 cervezas en una noche. Llega la pandemia, no había entreno, no había fútbol, no había temor. Yo me iba para la favela, estaba ya con cualquier chica. Me abandoné por completo”, relató.

En un punto, no aguantó más y se vio en la necesidad de volver a Colombia, pero tuvo que aguantar unos días más debido a que los vuelos estaban cancelados. “Fueron 10 días en los que me la pasé borracho. Me quedaba dormido del cansancio y me levantaba con la cerveza al lado”, comentó. La situación fue tan preocupante que hasta en un punto, totalmente desorientado, se intentó suicidar.

“Yo vivía en un piso 17 y en ese momento me desconecté de la vida y de todo, mi reacción fue mandarme. Había una malla en el balcón, salté, me estrelle y me devolvió. Yo estaba inconsciente de lo que estaba haciendo”, dijo.

El exjugador recordó cuando casi salta de un balcón. | Foto: Captura de video: Los informantes

Guarín explicó que todo esto se dio cuando él se encontraba totalmente solo y prácticamente a diario se escuchaban cosas de muerte relacionadas con el covid-19. “Sabía que en cualquier borrachera yo iba a morir, tenía mucho miedo de haber llegado a ese punto en el que no importaba nada para hacerme daño, sin pensar en mis hijos ni en nadie”, manifestó.

Tras esto, finalmente volvió a Colombia y allí en un punto nuevamente se vio consumido por el alcohol. En su momento cuando jugaba en Millonarios, se hizo viral un video en el que se le veía borracho, subido de peso y peleando con su familia, hasta que finalmente se lo llevó la Policía. “Era la muerte o la cárcel”, manifestó.

Pese a que tenía muchas cosas en su contra, Guarín finalmente tomó su problema en serio y lo afrontó con coraje, renaciendo de algún modo y logrando obtener una nueva oportunidad que hoy en día aprovecha al máximo. Esto también lo está logrando con ayuda de su círculo más cercano, incluyendo algunos amigos que le ha dejado el fútbol como Juan Fernando Quintero.