Ante un Cruzeiro de Brasil que no se mostró tan fuerte, dos de los nacionales tuvieron acción en el juego. Quintero fue titular, se mantuvo por 85 minutos y salió extenuado tras un partido exigente donde no brilló del todo.

Luego de eso, no se escondió para responder en específico por el caso de su número ‘8′, del cual dijo iba a seguir, al menos, por un año más: “Él tiene contrato hasta diciembre de 2026 y Racing respeta los contratos”.

River le coquetea a Quintero

Recientemente, el técnico expresó: “Mi relación con Juanfer ya es conocida . Él lo ha manifestado, siempre he tenido mucho cariño con respecto a la relación que hemos generado, más allá de mi exigencia para con él y él sabe que ha tenido que soportarme siendo exigido”.

En medio de los festejos de Sudamericana, el volante dio una respuesta a la posibilidad de la vuelta al ‘millonario’: “No pude seguir en River, hubo gente en el club que no confío mucho en mí y luego Racing me abrió las puertas y me dio una oportunidad”.