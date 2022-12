Ghana 0-2 Uruguay, EN VIVO: Uruguay acaricia la clasificación | Mundial Qatar 2022 Minuto a Minuto

Uruguay enfrenta este viernes un partido de vida o muerte por la clasificación a octavos de final del Mundial de Qatar 2022. El equipo sudamericano es el único que no ha marcado en este Mundial, razón de peso para sugerir una carga extra de presión en un partido con condimentos especiales.

Ghana aún no olvida la eliminatoria de cuartos de final que enfrentaron en Sudáfrica 2010, cuando se fueron a la prórroga y Luis Suárez metió la mano debajo del arco para salvar a los charrúas. Desde aquel día juraron tener una revancha que los encuentra 12 años más tarde en Qatar, con la posibilidad de dejar fuera a los uruguayos.

La previa de Ghana vs. Uruguay

Las selecciones de Ghana y Uruguay vivirán un duelo directo por estar en octavos de final del Mundial este jueves (16.00), cuando las ‘Estrellas Negras’ busquen revancha de lo sucedido en Sudáfrica 2010 ante una celeste que llega en apuros y con unas vacas sagradas que quieren alargar su último baile.

Este Grupo H está abierto y tanto Ghana como Uruguay pueden salir del pulso entre risas o entre llantos. Y a eso hay que añadir que en 2010, en cuartos de final del Mundial que conquistó España, Uruguay apeó en la tanda de penaltis a los africanos en un final de infarto.

Y es que Luis Suárez, entonces una de las grandes estrellas de Uruguay y que ahora puede intentar ser clave de nuevo en su última gran cita internacional, se vistió de portero para salvar un gol con la mano y respirar al ver que Ghana fallaba el penalti. Y, en la tanda de penas máximas, los suyos avanzaron.

Esa es una situación bien distinta a la actual. Uruguay está obligada a ganar para mantenerse viva. A Ghana -que pasó a cuartos en Sudáfrica y en fase de grupos en Brasil, sin estar en Rusia- le bastaría el empate en algunos casos para avanzar a octavos de final.

El ocaso del propio Luis Suárez o de Edinson Cavani están dejando sin gol a Uruguay, con Darwin Núñez contagiado de esa falta de puntería. Los de Diego Alonso todavía no han marcado y son últimos en su grupo. Pese a ello, ganar y que Corea del Sur no ganara a Portugal les metería en octavos.

Momento exacto en el que Suárez evita el gol de Ghana en los cuartos de final de Sudáfrica 2010 - Foto: Getty Images

Si Corea, con un punto igual que la celeste, ganara también a Portugal, la diferencia de goles sería determinante. En caso de derrota o tropiezo, Uruguay se quedaría fuera de unos octavos de final por primera vez desde el Mundial 2002.

Intentará que esto suceda una Ghana que tiene deberes claros; mejorar en defensa. Las ‘Estrellas Negras’ no se quedaron a cero en sus últimos nueve partidos mundialistas, aunque su triunfo sobre Corea (2-3) les hizo sumar sus primeros puntos y, ahora, parten con ventaja en este pulso con aires de revancha.

El clima se terminó de calentar luego de las declaraciones del propio implicado, que aseguró no tener deseo de pedirle perdón a los ghaneses. “No debo pedir perdón por aquello. El jugador de Ghana fue el que erró el penalti tras mi mano. Si hubiera hecho una entrada, con roja, o hubiera lesionado a un jugador, quizá hubiera pedido perdón, pero no por la mano”, dijo Suárez en rueda de prensa. “Yo me mandé una cagada con Chiellini y luego me disculpé y le di la mano. No puedes vivir con el pasado atrás y vivir en la revancha. No pasa nada por pedir disculpas” pero este no es el caso reiteró el ‘9′.

Con información de Europa Press.