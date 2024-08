Grave lesión sacude a la Selección Colombia: figura se pierde el Mundial Femenino Sub-20

“El entrenador Paniagua, su cuerpo técnico y el grupo de jugadoras le desean a Daniela una pronta recuperación, esperando que en una próxima oportunidad pueda hacer parte nuevamente de la Selección Colombia Femenina Sub 20″, indicó la FCF.

Aunque en el comunicado no explican qué sucedió con Garavito, se trataría de un problema en el ligamento colateral medial y los meniscos de su pierna izquierda.

Independiente Santa Fe vs Deportivo Cali - final - Liga Femenina | Foto: Colprensa.

La gran esperanza recae sobre Linda Caicedo, que no llegó al 100 % tras su paso por los Juegos Olímpicos con la selección de mayores. “Fue sincera al llegar después de los Olímpicos, cuando fue a Madrid y regresó al país el 19 de agosto. Me dijo que no está plena físicamente y por eso ha hecho un reacondicionamiento. Es una jugadora que, aun sin estar en su mejor nivel, es inteligente y marca diferencia. Esperamos llevarla bien en este Mundial y ojalá nos aporte para que el equipo aspire a un primer lugar del grupo e ir avanzando a los objetivos planteados”, dijo.