Hinchas de Liverpool arman concierto en la calle y le dedican pegajosa canción a Luis Díaz

El regreso de Luis Díaz a las canchas ha sido objeto de celebración para los hinchas de Liverpool, que ahora sueñan con clasificar a la Champions League del próximo año luego de una primera mitad de temporada en la que sufrieron por la cantidad de lesiones y la falta de resultados de la mano de Jürgen Klopp.

Los reds encadenaron este fin de semana su sexta victoria de manera consecutiva, cuatro de ellas con el colombiano disponible tras superar el problema físico que lo mantuvo ausente durante más de seis meses.

Aunque este fin de semana fue suplente de nuevo ante Brentford, ingresó a los 65 minutos y ayudó a mantener la diferencia 1-0 que significó tres puntos más al bolsillo.

Luis Díaz fue suplente frente al Brentford. - Foto: Getty Images

La afición no se cambia por nadie y eso provoca que la alegría haya regresado también a los alrededores ed Anfield. El Taggy’s Bar, lugar emblemático para los fans del club inglés, armó una fiesta este sábado en la previa al partido con música en vivo y cientos de personas cantando en la acera del frente.

Uno de los momentos que se hizo viral a través de redes sociales fue cuando cantaron en honor a Luis Díaz, uno de los jugadores más queridos por la hinchada. Al ritmo de ‘Bella Ciao’, canción italiana que se hizo famosa por la serie ‘La Casa de Papel’, los reds alaban al guajiro y le demuestran su cariño por esta segunda temporada que está a punto de completar.

La letra inicia diciendo “his name is Lucho” (su nombre es Lucho), “he came from Porto” (vino del Porto), “he came to score, score, score” (vino a marcar, marcar, marcar) y acaba mencionando su ciudad de nacimiento: “he’s Luis Díaz” (él es Luis Díaz), ‘he’s from Barrancas (es de Barrancas) “and now he plays for Liverpool” (ahora juega en Liverpool).

Aunque muchos consideran que la canción es nueva, ya hay registros de la composición desde mayo del año pasado, cuando Díaz empezaba a dar sus primeros pincelazos en la banda izquierda del conjunto de Merseyside.

Luis Díaz celebrando su gol frente a Tottenham. - Foto: Liverpool FC via Getty Images

Klopp, sorprendido con Díaz

Antes del partido contra Brentford, el técnico del Liverpool habló de lo que fue el regreso a la titularidad de Díaz y la manera en la que puede aportar para el final de la temporada en la que se juegan el ingreso a puestos de Champions League.

“Estoy muy contento con la repercusión que ha tenido Luis Díaz desde que regresó de su lesión”, dijo Klopp.

Tal como fue en febrero del año pasado, el cuerpo técnico ha destacado la forma en la que el colombiano se adapta rápidamente a lo que le piden. “La mayor parte de esta temporada ha sido difícil para Luis por los problemas que ha tenido, pero desde el primer segundo que ha vuelto al campo ha jugado con una sonrisa en la cara y parecía casi que nunca se había ausentado”, agregó el estratega alemán.

Soccer Football - Premier League - Leeds United v Liverpool - Elland Road, Leeds, Britain - April 17, 2023 Liverpool manager Juergen Klopp and Luis Diaz celebrate after the match REUTERS/Molly Darlington - Foto: REUTERS/Molly Darlington

Aunque ante Brentford puso como titular a Diogo Jota, no indica que Díaz no sea importante para lo que viene. “Tener a Luis de regreso para esta serie particular de juegos ha sido de gran ayuda y puedes ver el impacto que tiene en sus compañeros de equipo y en los rivales”, analizó.

El final de esta temporada será la oportunidad para que recupere su mejor nivel y siga ganando minutos pensando en la próxima campaña, en la que seguramente recobrará su rol como pieza indispensable. “Nos da una amenaza diferente y aporta un perfil diferente a nuestro ataque, por eso es tan útil tenerlo de vuelta en el equipo, haciendo lo que hace”, completó Klopp.