Hinchas de Messi retiran los ‘likes’ a un huevo en Instagram para que publicación del argentino rompa récord

La Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022, de la que Argentina se coronó campeona el pasado 18 de diciembre, le permitió a Lionel Messi romper récords fuera y dentro de las canchas.

Dentro de las canchas, se convirtió en el futbolista argentino con más goles en los mundiales: anotó 13 veces, sin contar los tantos en las rondas de penales, superando a Gabriel Batistuta, quien sumaba 10 celebraciones. También se convirtió en el jugador de ese país con más partidos en el máximo certamen del balompié, 26 en total, y en el más asistidor, aunque en este ítem comparte lugar con Diego Armando Maradona: ambos brindaron 8 pases de gol.

Fuera de la grama, pasó a ser el deportista con más likes en una publicación en redes sociales. Una vez el portador del dorsal ‘10′ se coronó campeón, subió a Instagram una serie de fotografías festejando el título y ya suma más de 53 millones de ‘me gusta’.

“Tantas veces lo soñé, tanto lo deseaba que aún no caigo, no me lo puedo creer… Muchas gracias a mi familia, a todos los que me apoyan y también a todos los que creyeron en nosotros. Demostramos una vez más que los argentinos cuando luchamos juntos y unidos somos capaces de conseguir lo que nos propongamos. El mérito es de este grupo, que está por encima de las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño que también era el de todos los argentinos… ¡Lo logramos!”, dice el mensaje de Messi que es la sensación.

Pero hay más, Leo está cerca de ocupar el primer escalafón, la que tiene desde enero de 2019 la fotografía de un huevo publicada en Instagram, con más de 55 millones de likes. De hecho, hay quienes abiertamente están diciendo en los comentarios que le retiraron el ‘me gusta’ al huevo con el objetivo de que Leo Messi pueda superar tal publicación.

El aprecio de la hinchada por Messi no es para menos. A juicio de algunos expertos en materia de fútbol, lo único que le faltaba al rosarino para ser el mejor jugador de la historia, o por lo menos para estar a la altura de Diego Armando Maradona, de Pelé, era ganar una Copa Mundial de Fútbol. La Pulga, perseverante, cumplió su sueño nada más que en su última participación en el certamen, y sus seguidores lo festejaron a rabiar.

Otro dato para destacar que es que, durante la final la Copa Mundial de Fútbol Qatar 2022, Google Search “registró su tráfico más alto en 25 años durante la final de #FIFAWorldCup, ¡fue como si todo el mundo estuviera buscando algo!”, trinó el CEO de Google, Sundar Pichai.

“El mejor de todos los tiempos”

Messi no solo es considerado el mejor por la afición, también por sus compañeros. Una vez culminó la final de fútbol, a Gol Mundial, Rodrigo de Paul comentó: “Que lo disfrute, es el mejor de todos los tiempos. Si algún boludo tenía dudas, ya no hay más, es el mejor de todos los tiempos. No va a haber uno como él. Debe ser el hombre más feliz del mundo ahora, y bien merecido que lo tiene”.

“Hemos nacido para sufrir. El argentino nunca puede tener un final tranquilo, pero así se disfruta más. Creo que nos merecimos llegar a esta instancia, creo que hemos hecho unos 90 minutos superiores a Francia. Para ser campeona había que ganarle al último campeón, y lo hicimos”, agregó.

El mediocentro de 28 años además expuso: “Este equipo ya había quedado en la historia, pero ya estaba ahí, la veíamos tan cerca...Ahora se disfruta mucho más y creo que el país debe estar muy feliz”.