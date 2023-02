“Idiota”: Alfredo Morelos vuelve a sentir la furia de sus detractores en Escocia

Los últimos días de Alfredo Morelos en Europa han sido bastante movidos. Además de despertar amores y odios entre los seguidores del balompié escocés, que lo han tenido en la mira por su estado físico y, también, por la manera en que está celebrando los tantos realizados. Este miércoles, en la victoria de Rangers por 0-3 ante Hearts, el atacante cafetero plasmó su nombre en el marcador con dos goles.

Alfredo Morelos ya se había reportado con doblete en el inicio de 2023. - Foto: REUTERS/Russell Cheyne

El ‘Búfalo’ estuvo atento para celebrar al minuto 9 y 68, respectivamente. Anotaciones que acrecentaron la confianza del jugador de 26 años, tras algunos meses en el que las molestias físicas fueron impedimento para demostrar lo mejor de su poderío goleador y que llevaron a mencionar que “no está en forma” para jugar en primera división como lo señaló el escocés Frank McAvennie, en conversación con ‘Football Insider’.

“Ciertamente no está lo suficientemente en forma para el fútbol de primera división. Realmente no sé por qué el entrenador no lo golpea en los entrenamientos”, agregó a su concepto horas antes de que el colombiano se reportara con dos goles en la fecha 24 de la Liga de Escocia. Y es que, según él, la “única razón por la que (Alfredo Morelos) juega es porque Roofe y Colak están lesionados” porque “se puede ver que no está en forma”.

El colombiano Alfredo Morelos sentenció con dos goles la victoria de Rangers en la fecha 24. - Foto: @RangersFC

Tomando esos comentarios en contra como el punto de lanza para hacer un mejor trabajo en campo, Morelos se mostró activo durante el juego y fue sumamente rebelde a la hora de celebrar sus anotaciones, tanto así que en el segundo grito de gol se fue de frente contra la hinchada local, los encaró y poniéndose un dedo sobre su labios hizo el gesto de mandarlos a callar. Precisamente, esta acción del colombiano hizo mella en algunas voces del fútbol de este país, quienes condenaron como un “idiota” al jugador por la manera de celebrar.

El entrenador escocés Neil McCann fue quien apuntó al atacante y dijo en una entrevista con la BBC: “Ahí va de nuevo, el chico es un idiota. Es un idiota. Simplemente no entiendo, ha sido muy bueno, tiene su objetivo y creo que ha sido bueno esta noche, realmente bueno”. Concluyó: “Simplemente no sé por qué está haciendo eso, solo está antagonizando a los fanáticos de Hearts y no hay necesidad en lanzarse por encima de las barreras, no hay necesidad”, continuó diciendo el exjugador y concluyó: “¡Ha superado a sus propios fanáticos! Escucha, tal vez sea un poco fuerte llamarlo así, pero no hay necesidad de hacerlo, no veo por qué quiere hacerlo”.

Alfredo Morelos de a poco recupera el nivel que tuvo antes de la lesión con la Selección Colombia. - Foto: Getty Images/Alan Harvey/SNS Group

A pesar de esto, Morelos no parece estar solo en esta disputa de amores y odios, pues en su defensa –tras el juego– salió su entrenador, Michael Beale: “Si vamos a decir que los jugadores no pueden celebrar goles, también detenemos el juego. Hay que celebrar un gol, si no lo hace la gente diría que está de mal humor y quiere irse. Quiero que nuestros jugadores celebren, quiero que jueguen con pasión. Él estaba a unos veinte metros de la cancha. Probablemente deberíamos estar hablando del abuso que se les da a los jugadores en el otro sentido en lugar de celebrarlo”.

𝗛𝗲𝗮𝗿𝘁𝘀 0-1 𝗥𝗮𝗻𝗴𝗲𝗿𝘀 𝗟𝗜𝗩𝗘 🇱🇻⚔️🔵



Alfredo Morelos 𝙡𝙤𝙫𝙚𝙨 a goal against the Jambos!



The away fans serenade the Colombian after he opens the scoring at Tynecastle 🐃 pic.twitter.com/VMLnzt0ax7 — Football Scotland (@Football_Scot) February 1, 2023

Además, el entrenador de Rangers se rindió a los pies del delantero de 26 años con procesos pasados en la Selección Colombia, pues en este 2023 ya había marcado por duplicado a mediados de enero en el triunfo ante otro rival directo: “Dos en Kilmarnock y dos en Hearts. Estoy en la luna con Alfredo en este momento”. Finalmente, quienes también están a gusto con el señalado Morelos son sus hinchas, mismos que corearon su apellido luego de su magistral presentación.