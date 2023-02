Linda Caicedo recibió importante nombramiento por parte del Gobierno de Estados Unidos

En las últimas horas, La Embajada de Estados Unidos en Colombia nombró a Linda Caicedo como la primera Embajadora de la Juventud del Programa Jóvenes Resilientes. La jugadora de la Selección Colombia, es una de las referentes del futbol femenino a nivel mundial, su talento con la pelota en los pies es inspiración para la juventud.

Por medio de un comunicado a la opinión pública, la misma embajada resaltó los logros de la segunda mejor jugadora del planeta según los Globe Soccer Awards.

“Linda es un referente para las niñas, niños, adolescentes y jóvenes del país. Su persistencia, dedicación y disciplina le han permitido lograr sus objetivos y convertirse en bicampeona del fútbol colombiano, líder de las selecciones nacionales sub 17, sub 20 y en la mayor, y, en 2022″, señala la embajada.

El Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, Francisco L. Palmieri, hablo sobre la importancia de apoyar a los jóvenes en Colombia. - Foto: Twitter: @USEmbassyBogota

Linda Caicedo recibió el reconocimiento como Embajadora de la Juventud Resiliente ante más de 180 jóvenes en el colegio Inmaculada Concepción, Tumacó.

Por su parte el Encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos, Francisco L. Palmieri, hablo sobre la importancia de apoyar a los jóvenes en Colombia por medio del deporte, la cultura y la creación de oportunidades económicas.

El Programa Jóvenes Resilientes es el primero de La Embajada de Estados Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional USAID, dedicado a maximizar el potencial de los y las jóvenes vulnerables en 30 municipios del país.

Linda Caicedo en Tumaco - Foto: Twitter: @USEmbassyBogota

También presentó a algunos jóvenes beneficiarios del programa de becas “Vamos Sumando” quienes contaron a los asistentes cómo, gracias a este programa, han podido construir un futuro sostenible para ellos y sus familias, dentro de la legalidad.

"@Linda__caicedo ha demostrado que los y las jóvenes pueden soñar en grande. Nos complace que nos acompañe como amiga, referente y ahora embajadora de nuestro Programa Jóvenes Resilientes" - FLP. pic.twitter.com/NL5jn97zdJ — US Embassy Bogota (@USEmbassyBogota) February 2, 2023

Barcelona FC habló del posible traspaso de Linda Caicedo al fútbol europeo

Las negociaciones de los grandes clubes con marcas de renombre cada vez son más regulares. En los últimos días, una importante marca, Bimbo, realizó una alianza con la Liga BetPlay Femenina para el campeonato de 2023.

Bryan Bachner, director Global de Marketing Apac y las Américas del FC Barcelona que tiene relación con esta creadora de productos alimenticios, hizo presencia en el territorio nacional para exaltar el nivel del fútbol colombiano y habló sobre el futuro de Linda Caicedo, quien ha estado ‘sonando’ desde hace algunos meses para el cuadro culé.

“Sabemos que en Colombia hay una tradición futbolística muy importante y exportan mucho de este talento a otros rincones del planeta. Por eso, queremos seguir apoyando para que más jugadoras puedan desarrollar sus capacidades a través de nuestros programas deportivos (...) Tenemos éxito y hay muchos deportistas que quieren hacer parte de nuestros equipos por nuestra tradición y yo pienso que eso es algo que nos da un ‘plus’”, precisó el directivo.

La colombiana Linda Caicedo (centro) avanza con el balón ante España en la final del Mundial femenino Sub17, en Mumbai, India, el domingo 30 de octubre de 2022. (AP Foto/Rafiq Maqbool) - Foto: AP/Rafiq Maqbool

A la par, habló de las posibilidades para que la referente colombiana pueda recalar en el club catalán: “Seguro que si existe la posibilidad de contar con ella (Linda Caicedo), habrá más posibilidades de que se abran las puertas para que otras jugadoras colombianas vengan a jugar con nosotros, pero todavía no hay nada definido”, precisó el directivo.

Es que desde hace varios días se viene conociendo información, casi a diario, acerca de que, según su representante Cisco Terreros, más de 10 clubes andan detrás de la jugadora, en busca de contar con sus servicios deportivos.

“Obviamente, ha existido interés de parte del Barcelona, un club referente para muchas personas, pero algo hecho, finalizado, no. No podemos finalizar nada hasta el 22 de febrero. 19 equipos con los que hemos tenido reuniones, conversaciones normales, legalmente, no se pueden negociar en concreto porque es menor de edad. Barcelona es uno de los 19 equipos con los que hemos hablado por Linda Caicedo”, dijo en días previos el mismo Terreros.

Linda Caicedo se prepara para disputar este año el Mundial femenino de mayores - Foto: FIFA via Getty Images

Con estos rumores, se espera que la figura más rutilante del balompié femenino nacional esté próxima a irse del Deportivo Cali, equipo que fue su casa durante los últimos años y le ha dado la oportunidad de mostrarse para recalar en un grande de Europa.

Sin embargo, una conversación de las últimas semanas entre un medio del Valle de Cauca y el presidente del Deportivo Cali, Luis Fernando Mena, ha despejado dudas y, además, ha logrado casi sentenciar que ya se tiene definida la vinculación de la figura colombiana con el Barcelona.

“Linda Caicedo está esperando que cumpla los 18 años y nuestra gerente la acompañará para entregarla en España”, afirmó Mena a los micrófonos de Zona Libre de Humo.