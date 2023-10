Inglaterra y una noche soñada: triunfazo ante Italia en Wembley, para clasificarse a la Eurocopa 2024

Inglaterra vs. Italia, por las Eliminatorias a la Eurocopa | Foto: Getty Images

Por la fecha 8 de las Eliminatorias, en el duelo clave del grupo C y vital para los dos equipos, se enfrentaban dos ‘pesos pesados’ en la historia del fútbol.

En el rincón italiano, los ‘azzurri’ venían de dar un paso importante en el grupo y derrotar abultadamente a Malta por 4-0, sin perder terreno con el segundo lugar para obtener la clasificación por esta vía. Sin embargo, la obligación era al menos rescatar un punto de la plaza hostil, una meta que no se logró.

Así fue el vibrante triunfo de Inglaterra