Inicia la Liga BetPlay I-2023: programación, fecha 1, canal y hora para ver en vivo

Se terminó la espera y todo está listo para el inicio de la Liga BetPlay I-2023, certamen en el que una vez más 20 equipos buscarán el título de la primera división colombiana. Cabe recordar que en Colombia se juegan dos torneos al año, además de la copa a la que se suman los equipos de la segunda división.

La Dimayor definió que la instancia del ‘todos contra todos’ del Torneo Apertura se disputará entre este 24 de enero hasta 14 de mayo, mientras que los cuadrangulares semifinales irán del 21 de mayo al 18 de junio. El primer campeón de liga en 2023 se conocerá en junio, cuando el partido de ida se juegue 21 y la vuelta el 25 de ese mes.

Al ser campeón de la Liga BetPlay II-2022, Deportivo Pereira por primera vez en su historia será llamado como el defensor del título en este primer semestre. Aunque los hinchas del matecaña deberán esperar un poco para ver en acción a su equipo, pues no estarán en la primera jornada, que irá hasta el viernes.

Deportivo Pereira se coronó campeón de la Liga Betplay en 2022. Foto: Dimayor. - Foto: Dimayor.

La primera fecha de la Liga BetPlay inicia con tres partidos aplazados, porque Cali y Bogotá actualmente acogen al Sudamericano sub-20. Ante eso, los partidos que están a la espera de reprogramación son Millonarios vs. Pasto, La Equidad vs. Independiente Medellín y Deportivo Cali vs. Deportivo Pereira.

El partido que inaugurará el Torneo Apertura será el que tenga como protagonistas al Atlético Bucaramanga ante Envigado, duelo que se disputará este martes 24 de enero en el estadio Alfonso López en la capital del departamento de Santander.

La jornada continuará el miércoles, día en el que Unión Magdalena recibirá al recién ascendido Atlético Huila y Águilas Doradas se medirá al bien reforzado Junior de Barranquilla. El conjunto tiburón ha oficializado 12 refuerzos, entre los que se encuentra Juan Fernando Quintero, que no estará en ese primer compromiso.

Juan Fernando Quintero fue presentado ante más de 40 mil hinchas. - Foto: Twitter Club Junior FC (@JuniorClubSA).

El jueves tendrá más emociones con tres partidos programados. El primero tendrá al ascendido Boyacá Chicó ante Alianza Petrolera, después Deportes Tolima recibirá al América de Cali y en la noche Atlético Nacional enfrentará al Once Caldas.

Para cerrar la primera jornada, por lo menos los juegos programados, Jaguares de Córdoba auspiciará como local Independiente Santa Fe y así se cerrará la fecha 1 de la Liga BetPlay I-2023.

Cabe recordar que el ganador de este campeonato, además de quedarse con la gloria del campeón, conseguirá un cupo directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores de 2024. En la actual edición, la 2023, los clasificados a esa instancia del certamen continental con Atlético Nacional y Deportivo por ser campeón de Apertura y el Finalización, respectivamente.

Atlético Nacional se consagró de la Liga BetPlay I-2022. - Foto: Dimayor

Los otros participantes en la Libertadores son Millonarios, por ser campeón de la Copa BetPlay 2022, e Independiente Medellín gracias a la tabla de la reclasificación.

Programación Liga BetPlay (fecha 1)

Martes 24 de enero

Atlético Bucaramanga vs. Envigado FC

Hora: 8:00 p.m.

Estadio: Alfonso López

Televisión: WIN+

Miércoles 25 de enero

Unión Magdalena vs. Atlético Huila

Hora: 3:10 p.m.

Estadio: Sierra Nevada

Televisión: WIN/WIN+

Águilas Doradas vs. Junior FC

Hora: 5:20 p.m.

Estadio: Alberto Grisales

Televisión: WIN+

Jueves 26 de enero

Boyacá Chicó vs. Alianza Petrolera

Hora: 4:00 p.m.

Estadio: La Independencia

Televisión: WIN/WIN+

Deportes Tolima vs. América de Cali

Hora: 6:10 p.m.

Estadio: Manuel Murillo Toro

Televisión: WIN+

Atlético Nacional vs. Once Caldas DAF

Hora: 8:20 p.m.

Estadio: Atanasio Girardot

Televisión: WIN+

Viernes 27 de enero

Jaguares FC vs. Independiente Santa Fe

Hora: 5:20 p.m.

Estadio: Jaraguay

Televisión: WIN/WIN+

Juegos aplazados

Millonarios vs. Pasto

La Equidad vs. Independiente Medellín