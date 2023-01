Insólito: Edwin Cardona falló penal a propósito porque su técnico se lo pidió a gritos

Después de pasar un duro momento con su esposa Carolina Castaño en Medellín, Edwin Cardona regresó a Argentina y se unió a Racing para la pretemporada.

Con ´la academia´, el colombiano estuvo presente en los dos amistosos que se desarrollaron de 50 minutos cada uno ante Colo Colo, con empate 1-1 en el primero y victoria 1-0 en el segundo. Los de Gago, ya habían jugado contra Bolívar de Bolivia.

Circulación rápida y generación en ataque, fue uno de los grandes aportes del jugador que ha pasado por Selección Colombia para el colectivo.

Edwin Cardona en la pretemporada con Racing de Argentina.

Con el campeón de Bolivia que fue rival en la mitad de esta semana y el ganador de la liga última chilena, que además estarán en la Copa Conmebol Libertadores, Racing apeló al control de pelota, intensidad para la recuperación alta y circulación en los 100 minutos jugados en el Predio Tita.

En el primer partido, Gago alineó a Arias; Pillud, Galván, Insua, Cáceres; Oroz, Moreno, Moralez; Rojas (Ojeda), Reniero (Fernández) y Cardona.

El ex Atlético Nacional buscó desde muy temprano el gol con un zurdazo que se desvió por el palo de la mano izquierda del guardameta rival. En el segundo tiempo, Edwin sacó una estupenda definición con control de pecho, pausa, enganche y zurduazo cruzado luego de un centro de Rojas.

En el juego, el equipo tuvo a Tagliamonte; Opazo (Quiroz), Sigali, Quiros, Piovi; Gómez, Alcaraz, Fértoli; Hauche, Romero y Carbonero.

“Edwin está muy bien. Tuvo un problema familiar y lo primordial para mí es la persona. Volvió, se está entrenando muy bien y tiene la consideración para poder jugar”, dijo Fernando Gago, que fue su compañero en Boca Juniors y hoy es su entrenador.

Cardona ya se encuentra realizando trabajos de pretemporada con Racing

En 2022, Edwin no brilló en Racing. Su año estuvo se destacó por escándalos disciplinarios e incluso por displicencia con el equipo. Cardona disputó 27 partidos y apenas sumó dos goles y una asistencia. Sin embargo, su gran comienzo motiva.

“Edwin está volviendo a tener ritmo y tiene mi consideración para jugar. Todavía deberá luchar por un puesto y depende del futbolista que yo lo ponga o no, soy muy claro”, agregó Gago.

AVELLANEDA, ARGENTINA - OCTOBER 10: Edwin Cardona of Racing Club kicks the ball during a match between Racing Club and Atletico Tucuman as part of Liga Profesional 2022 at Presidente Peron Stadium on October 10, 2022 in Avellaneda, Argentina. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images) - Foto: Getty Images/Marcelo Endelli

Además de los goles del colombiano, otro hecho para destacar del partido se dio con un penal dudoso y discutible a Agustín Ojeda, extremo que entró en el segundo tiempo.

Aunque los chilenos le protestaron al árbitro, se decretó el penal.

Entonces Gago empezó a gritar desde el banco y de manera increible le pidió a Edwin Cardona que estaba al frente del balón que lo pateara a las manos del arquero. El antioqueño obedeció en una muetsra de Fair Play.

Eso sí, lo mismo no hizo Colo Colo. Su arquero sacó rápido para generar un contragolpe, lo que despertó la indignación de todos en Racing tras el buen gesto que habían tenido.

“A todos los que me leen: escuchen su cuerpo, no piensen que un simple dolor de cabeza es normal, pues por muchos meses aguante migrañas, dolores intensos, cansancio, dolor de oído, mareos, vértigo y mucha sintomatología que exploto en una masa o bulto para no decir el nombre que tanto asusta”, dijo en un post de Instagram acompañado de impactantes imágenes que revelan que la mujer pasó por el quirófano.

Por mucho tiempo y después de ser retirado el tumor del que ella habla, esperó la patología que finalmente salió de la mejor manera.

“Esa “masa” en su patología salió buena; sin embargo, causó muchos daños internos que serán varias cirugías las que lograrán reconstruir de a poco todo, pero con la confianza y fe puesta en el que todo lo puede, papá Dios, de su mano cada día todo será mejor”, explicó la empresaria y estudiante de criminalística.

En su reel de imágenes, también aprovechó para dejar claros los rumores mal intencionados hacia su esposo y su salida de Racing.

“A los Directivos de @racingclub y cuerpo técnico que permitieron @e.cardona10 pudiera estar conmigo en estos días donde más necesitábamos estar unidos y fuertes. Fue un diciembre diferente, en cama, cuidando mi salud no solo física sino mental, porque jamás pensé enfrentarme a un quebranto de salud complejo que derrumbara mis fuerzas, sin embargo, el amor de Dios, de la familia, amigos, pastores, enfermeras y personas hermosas que hicieron todo más llevadero, solo tengo para decirles Gracias”, escribió aclarando todo tipo de comentario que puso en tela de juicio el profesionalismo de su esposo.