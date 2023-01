Así fue la delicada situación de salud que pasó la esposa de Edwin Cardona; el volante tuvo que viajar de emergencia a Colombia

“Edwin Cardona se fue de Racing. El colombiano decidió retirar sus pertenencias y no presentarse más a entrenar”, dijeron varios medios de comunicación en Argentina iniciando el mes de noviembre de 2022.

Se habló de vacaciones anticipadas para el volante y de que difícilmente volvería a jugar mientras Fernando Gago sea el técnico de ´la academia´.

Fueron tantas las críticas, insultos y noticias negativas al respecto que el mismo jugador colombiano sacó un comunicado oficial.

“La anterior información es falsa, ya que el 1.° de noviembre, después de terminar mi jornada de entrenamiento, el club me hace entrega de una carta por medio del gerente de Fútbol, Miguel Rosello, donde me notifican que se disponen a otorgarme vacaciones correspondientes al año 2022 a partir de la última obligación en curso y hasta el 30 de noviembre del presente año”, escribió el jugador en una misiva.

Si bien no ha sido la mejor temporada futbolística de Cardona en Argentina, lo que pocos sabían es que en silencio y junto a su familia vivían uno de los peores momentos.

Su esposa Carolina Castaño está atravesando quebrantos de salud que ella misma le contó al mundo.

“A todos los que me leen: escuchen su cuerpo, no piensen que un simple dolor de cabeza es normal, pues por muchos meses aguante migrañas, dolores intensos, cansancio, dolor de oído, mareos, vértigo y mucha sintomatología que exploto en una masa o bulto para no decir el nombre que tanto asusta”, dijo en un post de instagram acompañado de impactantes imágenes que revelan que la mujer pasó por el quirófano.

Por mucho tiempo y después de ser retirado el tumor del que ella habla, esperó la patología que finalmente salió de la mejor manera.

“Esa “masa” en su patología salió buena, sin embargo causo muchos daños internos que serán varias cirugías las que lograrán reconstruir de a poco todo, pero con la confianza y fe puesta en el que todo lo puede, papá Dios, de su mano cada día todo será mejor”, explicó la empresaria y estudiante de criminalística.

En su reel de imágenes, también aprovechó para dejar claros los rumores mal intencionados hacia su esposo y su salida de Racing.

“A los Directivos de @racingclub y cuerpo técnico que permitieron @e.cardona10 pudiera estar conmigo en estos días donde mas necesitábamos estar unidos y fuertes. Fue un diciembre diferente, en cama, cuidando mi salud no sólo física sino mental por que jamás pensé enfrentarme a un quebranto de salud complejo que derrumbara mis fuerzas, sin embargo el amor de Dios, de la familia, amigos, pastores, enfermeras y personas hermosas que hicieron todo más llevadero, solo tengo para decirles Gracias”, escribió aclarando todo tipo de comentario que puso en tela de juicio el profesionalismo de su esposo.

Mientras Carolina se recupera al lado de sus hijos, padres y suegros en Medellín, Edwin Cardona retomó a los entrenamientos con Racing que en 2023 tendrá Copa Libertadores.

El vínculo del colombiano va hasta diciembre del 2024 con el cuadro de Avellaneda, con el que también buscará figurar en el rentado local.