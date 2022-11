Edwin Cardona, en polémica por video en un avión; su representante aclaró todo

Edwin Cardona no ha vuelto a jugar un partido oficial con Racing desde la detención por conducir en presunto estado de embriaguez. Fernando Gago, técnico de la Academia, tomó la decisión de apartarlo en la recta final del campeonato, razón por la cual se perdió la definición contra Boca Juniors y el Trofeo Campeones de Superliga en el que clasificaron a la final después de vencer a Tigre.

Bajo ese panorama, en el interior del club están discutiendo lo que sucederá con su contrato, pues fue una de las inversiones más altas de Racing para 2022 y su relación con la hinchada no ha sido la mejor desde su llegada procedente de Xolos de Tijuana, antiguo dueño de su pase, que se inclinó por la oferta de Argentina por encima de la posibilidad que había en Atlético Nacional.

Este jueves 3 de noviembre se encendió la polémica nuevamente por un video captado al interior de un avión en el que se ve a Cardona presto para viajar a Colombia, más exactamente a Bogotá, donde haría otra conexión.

Racing enfrenta este domingo 6 de noviembre la final del último torneo del año ante Boca Juniors, por lo que la temporada aún no ha terminado de manera oficial. SEMANA contactó a Lucas Jaramillo, representante del futbolista, y supo que Edwin salió con permiso del club y tendrá vacaciones hasta el próximo 30 de noviembre.

En la prensa argentina surgió la información de que el colombiano había retirado todas sus cosas del casillero del vestuario, versión que fue tajantemente desmentida por Jaramillo a través de redes sociales. “¿Por qué no se informan bien antes de calumniar? ¿Solo vende sacar primicias así sean falsas? ¿Por qué no preguntar antes si es tan fácil?”, respondió en Twitter a uno de los periodistas que aseguraban que Cardona no se presentaría más a entrenar en la sede de Racing.

⚠️ Cardona de vacaciones. De común acuerdo con la dirigencia el colombiano se fue ayer a Bogotá en un vuelo de línea y no tuvo tiempo de alentar #TodosJuntos a sus compañeros. IMAGEN EXCLUSIVA 📸7️⃣0️⃣🛩 pic.twitter.com/HH7M0qI4nm — Racing Online (@RacingOnlineOK) November 3, 2022

Caso por resolver

Después del 30 de noviembre, cuando Cardona regrese a la disciplina de Racing, se esperan noticias al respecto de su futuro, que no parece estar muy claro a continuar vestido de albiceleste. En caso de romper el acuerdo hasta 2024, Xolos solo recibirá una parte de lo negociado y podría ser el destino del jugador, al no haber completado los dos años de su vínculo.

El diario Olé indica, con cifras extraoficiales, que “si (Cardona) se va en diciembre, Racing habrá pagado algo más de un millón de dólares por el jugador”, de los 3,3 millones que habían acordado inicialmente con el club mexicano.

Gago parecía haber dado una luz antes de la semifinal contra Tigre, pues indicó en rueda de prensa que “Carbonero y Cardona estaban disponibles”; sin embargo, el volante no vio ni un solo minuto y ni siquiera estuvo entre las alternativas del banquillo, lo que reavivó los vientos de salida en su situación actual.

Edwin Cardona no juega desde el 10 de octubre ante Tucumán - Foto: Getty Images

La gota que rebosó la copa de la hinchada fue lo sucedido a mediados de octubre, cuando oficiales de tránsito lo detuvieron y le quitaron la licencia por conducir con grados de alcohol en la sangre. Días después, el volante antioqueño pidió perdón y confirmó que hizo el curso que piden las autoridades en Argentina para recuperar el carnet.

“Acabo de terminar mi asistencia a Paneles de Impacto. Estoy muy conmovido por haber escuchado a los familiares de las víctimas. Quiero agradecer la oportunidad y generar conciencia a todas las personas que están por conducir, que lo hagan siempre en óptimas condiciones porque es en un segundo lo que nos puede cambiar la vida. Que Dios los bendiga”, publicó en sus redes sociales, donde se espera que se manifieste este jueves tras el video de su viaje a Colombia.