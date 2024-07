James Rodríguez conmueve al mundo; hizo radical declaración por clasificación de Colombia a la final de Copa América

Este miércoles 10 de julio, la Selección Colombia de Mayores y la escuadra de Uruguay se enfrentaron por las semifinales de la Copa América 2024 que se lleva a cabo en Estados Unidos. El juego se disputó en el Bank of America Stadium.

En el papel, pintaba para ser un compromiso más que reñido, apretado de principio a fin. Ambas selecciones habían sido las mejores del campeonato, sin lugar a dudas, y no iban a escatimar para hacerle daño a su rival. Así formaron ambas escuadras:

El segundo tiempo fue muy similar al primero, pero con la ventaja para Uruguay por tener un hombre más, esto por la expulsión de Daniel Muñoz. No obstante, los charrúas no pudieron hacer valer su ventaja y no marcaron. El duelo terminó 1 a 0 y Colombia se metió en al final.