James Rodríguez vive su primera polémica en Brasil sin ser presentado por São Paulo

!NENHUMA CERTEZA! 🔴⚪⚫



Perto de fechar com o São Paulo, parece que James Rodríguez não é unanimidade. O jogador convive com lesões e tem sido desfalque constante em seus antigos clubes. Será que no São Paulo vai ser diferente?#MercadoDaBola #JamesRodriguez #SãoPaulo pic.twitter.com/yGmxyIi8y6