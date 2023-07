James Rodríguez y su paso subestimado por Olympiakos: los impresionantes números que dejó en Grecia

🔎 James Rodríguez foi o jogador com a maior Nota Sofascore (7.54) da Liga Grega 22/23!



⚔️20 jogos

⚽️5 gols

🅰️6 assistências

⏰132 mins p/ participar de gol

👟35 chutes (22 no gol!)

🔑41 passes decisivos (!)

↗️70% acerto no passe longo (!)

↪️35% acerto no cruzamento (!)



