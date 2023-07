Carlos Antonio Vélez carga contra James Rodríguez y le restriega “datos lapidarios” de su fracaso en Europa

James no juega un partido oficial desde el mes de abril, cuando tomó la decisión de rescindir su contrato con Olympiacos, a falta de algunas jornadas para el final de la temporada.

James reacciona desde el banquillo durante un partido de Olympiacos ante Volos FC. | Foto: Fotograma, 09:48 Volos NFC - Olympiacos behind the scenes! youtube/OlympiacosTV

Días después, James fue pillado de vacaciones en Madrid y después viajó a Colombia para refugiarse en la casa que tiene en Medellín. Desde allí atendió algunas entrevistas a medios colombianos, entre ellos SEMANA , donde confesó que estaba a la espera de una oferta para continuar en Europa, algo que finalmente no se materializó.

En julio, el cucuteño prefirió guardar silencio y se entrenó por su cuenta esperando que se hiciera realidad alguna de las propuestas que tenía sobre la mesa. Los días pasaron sin noticias, hasta que este miércoles, desde la prensa brasileña, confirmaron que estaba a punto de firmar con Sao Paulo, a falta de algunos detalles que no significarían mayor problema.

Según confirmaron, James está a punto de firmar con Sao Paulo. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Carlos Antonio Vélez reacciona al nuevo equipo de James

Teniendo en cuenta el historial reciente de James, el periodista preguntó: “¿Cuánto tiempo se quedará allá?, ¿cumplirá con el contrato o no?, ¿se peleará con el técnico? Todo depende. Si Dorival es como Ancelotti o Pékerman ‘crimen’ van a ser grandes amigos, pero si son como Ranieri, Zidane o Benítez, seguramente va a terminar a los cocotazos”.

“Colombia demostró, sin él, que juega muy bien y gana, que realmente no lo necesitamos. Esto va a lavar la cara porque si lo llaman por lo menos está jugando. Es muy jodido que llamen a un jugador sin jugar, a cuenta de qué”, apuntó.

“Jugó 5549 minutos, es decir, el 33,32 % del total de minutos que jugaron sus equipos. Muy poquito. Por eso la pregunta es ¿va a jugar?, ¿va a cumplir el contrato?, ¿no se va a regresar a la finca en Medellín? Es que es muy difícil salir de esa zona de confort y hay gente que lo aplaude así no juegue”, agregó.

Vélez considera que se debe valorar “como deportista” y no como persona. “Es un jugador carísimo. Tengo también los datos del rendimiento con Selección y se van a sorprender. En serio que por estos números, no lo necesitamos. Estamos diciendo hasta hoy, no sé mañana”, finalizó.