Javier Fernández, ‘el cantante del gol’, confesó secreto de su vida privada; le rompió el corazón a muchos hinchas

“Yo soy hincha del Cali. La primera vez que lo vi fue en los años 70. Mis hermanos mayores eran hinchas del Cali, me llevaban y me encariñé con el equipo”, comentó.

Sin embargo, fue claro explicando que no se considera un hincha en todo el sentido de la palabra, ya que no hace algunas acciones que otras personas, que también quieren a sus equipos, sí están dispuestas a llevar a cabo.

“El hincha es aquel que compra la boleta, que es aficionado, que llora. Yo no hago eso, no compro boleta porque entro gratis para poder trabajar, no llevo una bandera, no voy a gritar. Soy simpatizante del Cali, del equipo del que sí soy hincha es de la Selección Colombia”, agregó.