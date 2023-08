Javier Fernández, el Cantante del Gol, sorprendió por no relatar Colombia vs. Jamaica; en RCN revelaron la razón

Conmebol definió horarios de las Eliminatorias

La primera jornada acabará el viernes 8 de septiembre con los duelos entre Uruguay vs. Chile (6:00 p. m., COL) y Brasil vs. Bolivia (7:45 p. m., COL).

La segunda fecha, por otro lado, sí se disputará en su totalidad el 12 de septiembre. Bolivia vs. Argentina jugarán a las 3:00 de la tarde (COL), Ecuador vs. Uruguay será a las 4:00 p. m. (COL), Venezuela vs. Paraguay continuarán a las 5:00 p. m. (COL) y Brasil vs. Perú cerrarán la tanda sobre las 9:00 p. m. (COL).