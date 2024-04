Joana Sanz no aguantó más y se pronunció sobre Dani Alves; reveló si siguen juntos

Aunque no podrá salir del país y tendrá que presentarse regularmente ante la justicia, el exjugador no se cambia por nadie. Sus primeros días en libertad han transcurrido entre reuniones familiares, cenas con amigos y el reencuentro con su esposa Joana Sanz, quien había desactivado su cuenta de Instagram justo después de confirmarse la salida de Alves.

Sanz no habló ante la prensa, ni tampoco ha hecho declaraciones públicas en sus redes. No obstante, este lunes subió una historia a Instagram que deja claro que sigue junto a Dani Alves y lo habría perdonado por la presunta violación a una joven que conoció el 30 de diciembre de 2022 en la discoteca Sutton de Barcelona.

Adiós a los rumores de una nueva relación

Según había informado el programa Fiesta , Joana estaba conociendo a un chico con el que se estaría viendo hace un mes. La identidad del que podría ser su nuevo amor no transcendió, aunque se ha especulado con que podría ser un famoso cantante, pero también el periodista Marc Leiradó, con el que mantiene una estrecha amistad.

Antes de la foto publicada, Europa Press habló en exclusiva con este Leiradó y, en calidad de íntimo amigo había asegurado que la modelo no está con Alves en la casa familiar: “La información que tengo es que Joana no está en esa casa desde unos días antes de que Dani saliera de prisión y voy a seguir diciéndolo porque tengo las pruebas”.

Marc Leiradó ha evitado confirmar su “íntima” y comentadísima “amistad” con la canaria, a la que define como una amiga. “Se puede ser periodista y tener personajes que sean amigos. Las intimidades que yo he hablado con Joana cuando hemos estado en reuniones de amigos, cuando nos hemos ido a jugar a bolos, a cenar, cuando he estado en su casa o cuando ha estado en la mía, sabe que las cosas que hablamos ahí se quedan”, explicó.

“Lo que Joana haga en su vida íntima yo no soy quien para hacer un juicio de valor, de la vida privada de Joana no hablo, pero que dé los pasos que tenga que dar porque tiene que estar feliz. Si algún día decide conocer a alguien o si en alguna ocasión ha conocido a alguien que no lo sé, lo desconozco, pues, oye, perfecto”, zanjó.