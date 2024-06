Jorge Luis Pinto vuelve al fútbol colombiano: dio la sorpresa y firmó con uno de los ‘chicos’

“Sorprendido por rumores de las últimas horas, me siento en la obligación de aclarar que no existe ningún tipo de acercamiento con directivas del Cúcuta Deportivo. Estamos en orillas completamente distintas frente a la manera como se debe gestionar un proyecto deportivo serio”.

“No he vuelto a dirigir por varias razones. La primera es que quiero buscar algo bueno para hacer, construir, para poder trabajar con calma, con paciencia. No estoy afanado. Ofertas he tenido de tres equipos de Bolivia, de Perú, un equipo en Emiratos Árabes que no está tan bien. En fin, hay alternativas, pero quiero mirar algo que yo sienta que se puede trabajar, que haya la sencillez, que haya el apoyo, que se sienta uno bien. Dirigir por dirigir, no tengo afán”, declaró Pinto al medio en mención.