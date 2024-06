Falcao García tomó decisión final entre Millonarios y River Plate; esta fue su tajante respuesta

Mientras se define el futuro de Radamel Falcao García, el experimentado centro delantero colombiano le ofreció una entrevista a Win Sports y habló absolutamente de todo. El nacido en Santa Marte reveló detalles de su vida personal, entre otras cosas más.

Por ejemplo, en el ámbito futbolístico, al exjugador del Atlético Madrid de España y del Porto de Portugal, le preguntaron sobre Millonarios F. C. de Colombia y River Plate de Argentina. Al ‘tigre’ lo pusieron a elegir (por su amor a cada uno, no para llegar a jugar) entre estos clubes.

Y la respuesta del experimentado atacante fue clara. Elogió, por su parte, y por lo que significan en su vida a cada escuadra, pero no se deicidio entre ninguna, ya que, expresó que era una cuestión realmente “difícil”.

“Millonarios es el amor de la niñez y River fue el equipo que me dio todo prácticamente. Me formó como deportista, me terminó de formar como hombre, así que estaré muy agradecido a River. Equipos grandes, con un estilo muy marcado, así que los llevo en el corazón. (¿Con cuál se queda?) Es difícil, es como decidir entre papá y mamá”, expresó Falcao sin tapujos.

Falcao García. | Foto: Getty Images

Más palabras de Falcao

Su familia. “Mi tesoro, lo más importante en mi vida. Creo que he sido muy bendecido con la esposa y con los hijos que tengo y es lo más importante, lo que me mueve y es lo que me anima y me impulsa en estos momentos”.

Empate 3 a 3 a Chile y gol a Polonia en Rusia. “Son muy especiales. Quizás (celebré) más el gol en el Mundial por todo lo vivido anteriormente, el hecho de haber perdido Brasil 2014 y extenderse esa espera para cumplir mi sueño hizo que fuera un grito no solo mío sino de todo un país. Lo sentí así, la gente estaba conmigo, haciendo ese gol, celebrándolo y fue realmente muy especial en lo personal, aunque el empate también, pero bueno, el otro es muy significativo para mí”.

Europa League con el Atlético. “Ese momento quizá fue el de ratificar el hecho de estar en la élite del fútbol mundial. Ya había conseguido con el Porto el año anterior ganar la Europa League, había roto el récord de goles en una misma temporada, había hecho el gol en la final, había sido influyente, pero acá era ratificar una vez más con otro club nuevamente el título, ser goleador. Feliz y agradecido con Dios por ese momento”.

Quedarse sin el Mundial de Brasil. “Sin duda alguna muy difícil el momento. Había soñado siempre con ir a un Mundial, había aportado mucho durante el proceso en esa Eliminatoria y perderlo era inexplicable en ese momento. Muy difícil digerir esa situación, muy complicada porque ya nadie te iba a asegurar que ibas a poder estar en un Mundial”.

Falcao García. | Foto: Getty Images