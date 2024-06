Leo Messi hace inesperada confesión a dos días de la Copa América 2024; esto fue lo que dijo

Falta muy poco para el inicio de la Copa América 2024 que se va a llevar a cabo en Estados Unidos. Una de la selecciones favoritas para levantar el tan anhelado título es la Argentina, que es encabezada por el astro mundial Lionel Messi.

Y precisamente Messi, antes del inicio del torneo, habló en una entrevista en el programa de streaming de Tomás Messi, su sobrino. En la misma, el exjugador del FC Barcelona no se guardó nada para revelar detalles de su vida privada.

Y una de las confesiones de Leo Messi estuvo relacionada con el idioma inglés. Cabe mencionar que el argentino milita en el Inter Miami de los Estados Unidos y a pesar de que en esa ciudad hay una gran cantidad de latinos, el inglés es su idioma principal.

Messi, aunque en público no ha salido hablando inglés, confesó que ya ha empezado, de a poco, a dominar este idioma. Manifestó que aún no se ha atrevido a hablar inglés en público para no mandarse una gran equivocación.

Lionel Messi. | Foto: Getty Images

“La verdad que entiendo casi todo y de a poquito me voy largando a hablar. Creo que tengo que soltarme y animarme a hablarlo. Por ahí por vergüenza o por miedo de mandarme alguna no me mando a hablar pero creo que ya podría largarme a hablar y entender bastante”, confesó inesperadamente el astro argentino a días de la Copa América.

Más detalles de la vida privada de Messi

El tenis. “En el tenis soy malo. Es mucho más difícil que el pádel, es muy técnico. Con Antonella fuimos a un par de clases y después dejamos. Intenté un par de veces pero no sé jugarlo. Al ping pong jugué mucho. En las concentraciones más que nada. Hemos pasado mucho tiempo jugando al ping pong y al truco”.

Su etapa de celoso. “Ahora no soy celoso. Cuando era más joven sí era celoso. Cuando estábamos de novios con Anto, pero hace un tiempo, ya que nada. Tuve mis épocas, pero hace un tiempo que ya no lo soy”.

Su rol de actor. “Me gusta, me divierto. Hace muchos años que vengo haciendo publicidades, desde muy chico. Cada vez le fui agarrando más el gustito. Cuando son cosas graciosas y hay un buen ambiente, está bueno para hacerlo. Me divierte. Un montón de situaciones me ponen nervioso. Más allá de que son momentos para reírse y pasarla bien, el nerviosismo de querer hacerlo bien ante tanta gente en la grabación siempre está. Pero después se pasa”.

Palabras de Messi. | Foto: Getty Images