Jhon Bodmer sorprende con su regreso al FPC; este es el histórico equipo al que llegará

“Le damos la bienvenida al director técnico que ha marcado la historia internacional, con experiencia en los mundiales de Alemania 2006 (Selección de Ecuador), Brasil 2014 (Selección de Honduras) y Catar 2022 (Selección de Costa Rica). Además del campeonato en 1999 con la Selección Colombia Sub 21 en el Torneo Esperanzas de Toulon. A nivel nacional suma dos grandes títulos dirigiendo al Junior FC y al Atlético Nacional ”, agregó.

“ Este entrenador no es ajeno a nuestra institución, pues tuvo presencia como jugador en 1986 y ha dirigido en dos ocasiones (1994, 2008) al Deportivo Pereira ”, agregó la institución que espera ser protagonista en la clausura de la Liga Betplay.

Jhon Jairo Bodmer, que no tuvo un buen pasado en el club Atlético Nacional de Medellín, espera, como pieza clave para Luis Fernando Suárez, tener un paso exitoso por el Deportivo Pereira. Solo el futuro cercano podrá definir esto.

En una rueda de prensa, Álvaro López, presidente del Deportivo Pereira, dijo: “Le pido al hincha que apoye a la institución, no a Álvaro López. Los necesitamos este semestre, sigámonos apoyando. Vamos a defender a la institucionalidad del Deportivo Pereira. ¡Que viva el Deportivo Pereira para siempre!”

“Me satisface que lo que uno tenga lo pretendan los demás. Ya después comercialmente toma las decisiones. “Yo me desvivo por lo que dependa de mí, por lo demás no me preocupo”, sentenció Álvaro López. ¿Será el Pereira protagonista en la clausura de la Liga Betplay? Eso está por verse.