Juan Carlos Osorio responde a las críticas por el polémico pisotón a jugador del DIM

En los últimos días, el técnico Juan Carlos Osorio ha sido blanco de críticas por la polémica que se dio en el juego del pasado miércoles ante Independiente Medellín en la Copa Sudamericana. Y es que el estratega protagonizó una agresión a un jugador del equipo rival que no pasó por alto y quedó en evidencia en las cámaras de la transmisión oficial.

Se jugaba el segundo tiempo, cuando en una acción por la banda donde se encuentra ubicado el banco de suplentes del América cayó un jugador del Independiente Medellín, que llegó tras un choque cerca de los pies del estratega de los escarlatas. La acción, que daba para la expulsión de Osorio, terminó en un pisotón del técnico que captaron de manera clara las cámaras de la transmisión, dejando de inmediato la crítica de los comentaristas y la anotación de la mala acción del risaraldense.

Además del golpe generado al jugador que se encontraba en el piso, al experimentado técnico no le bastó e intentó alegar con el perjudicado sobre lo sucedido. Con braceo descontrolado y gestos de molestia, refutó que nada había pasado y, para hacer aún más grave el hecho, segundos después se vio al técnico nuevamente en la transmisión expresando palabras salidas de tono contra el agredido, un acto bochornoso que no fue sancionado debido a que la competencia no cuenta con la herramienta VAR, la cual habría sido precisa para determinar la expulsión.

❌ Así fue el PISOTÓN de Juan Carlos #Osorio, DT del América, a Mosquera, defensor del Medellín...



¿Merece sanción de la Conmebol si el América clasifica? #SudamericanaEnDIRECTV con @titopuccettic, @SVargasOK, @AdrianMagnoli y @johangomez84. pic.twitter.com/Pi3DsVACiw — DIRECTV SportsCo (@DIRECTVSportsCo) March 17, 2022

Ante este grave hecho, varias reacciones se han hecho sentir después del juego que terminó con victoria a favor del DIM. Desde los directos protagonistas del juego hasta la prensa. En el caso del Medellín, Julio Comesaña no se guardó nada y fue severo ante la reacción de Osorio.

En charla con Win Sports, el técnico del poderoso aseguró que era extraño ver a Osorio de esa manera y que probablemente “él no está bien”.

“Es un tema delicado, quedé sorprendido. Cuando fue la jugada no me di cuenta, pero después vi la repetición. Creo que Juan Carlos, a quien quiero mucho y con quien tengo una muy linda relación, no está bien”, puntualizó de entrada. “Tiene que revisar sus comportamientos porque me da la sensación de que tendrá que visitar algún especialista, no sé si el estrés del fútbol, las dificultades que ha tenido o toda la lucha que ha tenido con América”, agregó.

Las declaraciones del técnico charrúa sin duda generaron una respuesta de Juan Carlos Osorio, así lo reveló el periodista Óscar Rentería, quien aseguró que tuvo una charla con el estratega risaraldense.

“Absurdo el mensaje que me envió don Julio Comesaña, con consejos de moral, cuando la otra vez él le quitó a la brava el micrófono a un periodista y en plena cancha le pegó varias trompadas a Pinto”, contó Rentería haciendo referencia a lo que dijo el director.

“Todos sufrimos de depresión, pero yo estoy muy bien gracias a Dios. Lo que pasa es que no me le quedo callado a nadie. No me siento orgulloso por lo que pasó, pero soy un hombre serio y cuando me buscan me encuentran [...]. Eso me sucedió con Neymar, con Beckham, con el alemán Kimmich y con Tite el técnico de Brasil. Si debo presentar disculpas lo haré. Soy temperamental, pero nunca me quejo, ni me meto con nadie”, puntualizó.

Osorio y Comesaña se verán las caras este sábado nuevamente cuando América y Medellín se midan por la undécima fecha del campeonato colombiano. Este será el tercer duelo en dos semanas después de lo sucedido en Copa Sudamericana, llave que dejó como clasificado a la fase de grupos al cuadro antioqueño.

El duelo se llevará a cabo en el estadio olímpico Pascual Guerrero de la ciudad de Cali desde las 8:00 p. m. Ambos equipos pelean por estar entre los ocho mejores del campeonato, ya que, se ubican en la octava y novena casilla.