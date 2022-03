Juan Carlos Osorio ya sabe cuándo dejará de ser técnico del América de Cali

América de Cali volvió a caer en un ‘bache’ tras la doble derrota en el Pascual Guerrero frente a Independiente Medellín. La primera fue el miércoles pasado, en la fase previa de la Copa Sudamericana, en la que cayeron eliminados por la vía de los disparos desde el punto penal.

El sábado se volvieron a encontrar por Liga Betplay y el elenco poderoso se llevó el triunfo 3-1 con goles de Adrián Arregui, Juan David Mosquera y el delantero Diber Cambindo, que hizo efectiva la ‘ley del ex’. Después de ese partido, el presidente Tulio Gómez lanzó dos mensajes por su cuenta de Twitter, dirigidos directamente hacia la gestión de Juan Carlos Osorio, un capítulo más de la relación rota entre técnico y dirigentes.

“El mal trabajador le echa la culpa a la herramienta, porque los mediocres no aceptan sus propios errores y culpan a otros de su incapacidad”, escribió el empresario en su cuenta de Twitter. El máximo accionista remató diciendo que “Dios nos da las herramientas para obtener la victoria, pero aquellos que se creen sabios no saben utilizarlas”.

América se encuentra fuera de los ocho clasificados con 15 puntos, situación que vuelve a poner en entredicho la continuidad de Juan Carlos Osorio en el banquillo. “Me parece que hoy es un día de hablar de culpables y responsables, si nuestra gente, en un porcentaje que no sé cuánto será, quieren un culpable, me refiero a la hinchada, yo asumo la culpabilidad”, dijo en la rueda de prensa.

El estratega risaraldense se refería a la reacción del Pascual Guerrero a una nueva derrota que lo deja ‘tambaleando’ en el cargo. “Osorio ya no más” cantó un gran sector de la hinchada escarlata, molesto por el rendimiento del equipo que no ha sido el mejor en este 2022.

Haciendo referencia a los tuits y la continuidad del técnico en América, Tulio Gómez dijo en Antena 2 que es “amante de las frases” y después de la derrota ante Medellín escribió esos mensajes contra el técnico porque le nació. “Hemos fracasado, el rendimiento ha sido muy malo, ojalá que mejoremos, pero no nos ha dado resultado la forma de jugar”, criticó el directivo.

“Hemos fracasado porqué tenemos dos eliminaciones de la Sudamericana, a los ocho pasados nos metió el Huila. No tenemos la mejor nómina, pero no para el puesto en el que estamos”, aseveró.

Gómez considera que los títulos se consiguen con un buen planteamiento defensivo y eso es algo que no han logrado con Osorio al mando. “A mí no me gusta un equipo en el que usted hace tres goles y le meten cuatro”, sentenció.

Juan Carlos Osorio llegó al América en junio del 2021 - Foto: VizzorImage / Nelson Rios / Cont

En la prensa vallecaucana se dice que el técnico completará lo que resta de campeonato, sea cual sea el resultado, y luego de eso se sentarán para acordar su salida. “Hay una cláusula de salida y para junio o julio que vale menos la indemnización”, dijo el máximo accionista, recordando las razones que han impedido al club destituir a su cuerpo técnico.

De acuerdo con El País de Cali, en América ya tienen decidido que Osorio no continuará para el segundo semestre del año e incluso que la dirigencia está esperando con ansias que pasen estos tres meses para poder acordar la rescisión del contrato y ponerse en la búsqueda de un nuevo dueño del banquillo.

Por lo pronto, esperan que “Osorio encuentre cómo podamos mejorar” y asegure mínimo la clasificación a los cuadrangulares finales. Este martes el cuadro escarlata se juega un partido clave en condición de visitante frente a un Patriotas que viene con aire en la camiseta, tras vencer al Deportes Tolima (1-2) en el Murillo Toro de Ibagué.