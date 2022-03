¿Crisis? La dura crítica de Tulio Gómez a Juan Carlos Osorio tras derrota con Medellín

Este sábado 19 de marzo, América de Cali e Independiente Medellín protagonizaron un nuevo choque después de medirse por la Copa Sudamericana. Los escarlatas que recibieron al poderoso por la undécima jornada del campeonato colombiano se vieron nuevamente superados en el terreno de juego y volvieron a la crisis interna que se vive entre Tulio Gómez, máximo accionista, y Juan Carlos Osorio.

Luego de la dura derrota por 3-1, la hinchada del Pascual Guerrero pidió la salida del estratega con fuertes palabras en su contra, creando así un ambiente tenso en el máximo escenario de los vallecaucanos.

Sin embargo, desde los altos mandos del club también arremetieron contra Osorio; su máximo accionista, Tulio Gómez, lanzó por medio de las redes sociales una dura pulla contra el entrenador, que ha estado en la boca del lobo en los últimos días. “El mal trabajador le echa la culpa a la herramienta, porque los mediocres no aceptan sus propios errores y culpan a otros de su incapacidad”, escribió el empresario en su cuenta de Twitter.

Seguido a esto, Gómez nuevamente mandó una frase que dejó dudas de si hay una fuerte crisis en las toldas rojas. “Dios nos da las herramientas para obtener la victoria, pero aquellos que se creen sabios no saben utilizarlas”.

¿Qué dijo Osorio?

Tras la caída en su casa, Osorio aprovechó la rueda de prensa para asumir toda la culpa de esta debacle en América, que por el momento lo deja por fuera de los ocho mejores del campeonato, aun con varias fechas por disputarse. “Me parece que hoy es un día de hablar de culpables y responsables; si nuestra gente, en un porcentaje que no sé cuánto será, quiere un culpable, me refiero a la hinchada, yo asumo la culpabilidad. En nuestro país al final es así, siempre que hay caos y crisis hay que buscar un culpable y no las razones. Si vamos a hablar de responsables lo dejaré a criterio de cada uno”, sentenció.

Osorio se refirió al funcionamiento de su equipo y al infortunio que tuvo su goleador Adrián Ramos, quien dilapidó dos penales en el mismo juego. “En el juego anterior, nuestro gran ícono no alcanzó a patear penalti, ayer tuvimos una decisión, reunión en la que llegamos a un convenio, un acuerdo, y hoy le correspondía a nuestro capitán, pero valoro, sobre todo el segundo penal. Perdemos y tenemos dos opciones de penaltis, pero ese es el juego, no le estoy tirando la culpa”, dijo.

Por último, habló de la hinchada y, en vez de referirse a los miles de insultos que llovieron desde las graderías, manifestó que se disculpó con toda la gente americana, “que me silben y que pidan la salida mía, están en su derecho, no lo tomo personal, porque el juego lo entienden poco, del fútbol hablan todos”.

Así quedó la tabla de posiciones después de la fecha 9

DG es la diferencia de gol (ítem de desempate).

1. Millonarios - 26 puntos (10 DG)

2. Atlético Nacional - 23 puntos (8 DG)

3. Deportes Tolima - 22 puntos (7 DG)

4. Once Caldas - 19 puntos (4 DG)

5. Independiente Medellín - 18 puntos (5 DG)

6. Junior - 18 puntos (3 DG)

7. Envigado - 17 puntos (3 DG)

8. Alianza Petrolera - 16 puntos (3 DG)

9. Independiente Santa Fe - 16 puntos (0 DG)

10. Bucaramanga - 15 puntos (1 DG)

11. Cortuluá - 15 puntos (0 DG)

12. América de Cali - 15 puntos (0 DG)

13. La Equidad - 13 puntos (1 DG)

14. Jaguares de Córdoba - 13 puntos (-5 DG)

15. Deportivo Pereira - 11 puntos (-2 DG)

16. Águilas Doradas - 11 puntos (-8 DG)

17. Patriotas - 9 puntos (-5 DG).

18. Deportivo Pasto - 9 puntos (-6 DG)

19. Deportivo Cali - 7 puntos (-8 DG)

20. Unión Magdalena - 6 puntos (-11 DG)