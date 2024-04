Juan Felipe Cadavid explotó contra los hinchas del Junior; arremetió por insólita razón

Aunque no califico en ningún momento la entrada en Quilla, hombre es el actual campeón, mañana empieza la Libertadores, es la ciudad es el único equipo de primera división… ¿En serio 15 mil para Junior no es una entrada baja? Santa Fe viene de temporadas malas, perdió el…

“Aunque no califico en ningún momento la entrada en Quilla, hombre, es el actual campeón, mañana empieza la Libertadores, en la ciudad es el único equipo de primera división… ¿En serio 15 mil para Junior no es una entrada baja? Santa Fe viene de temporadas malas, perdió el clásico, tenía varias tribunas inhabilitadas, entre ellas donde se hace su barra popular. Es una buena entrada para el león ”, afirmó el comunicador.

Más del FPC; Leonel Álvarez habló de Nacional y más

Países en los que le gustaría dirigir. “Los tiempos de Dios son perfectos. Me gustaría España. México me encanta. En cualquier momento vamos a tener la oportunidad de estar en esos países. Estados Unidos también me encanta. He estado cerca y compitiendo con muchos entrenadores, pero hemos estado cerca de poder llegar”.