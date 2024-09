Juan Fernando Quintero se harta y responde a críticas en su carrera deportiva: “La realidad es otra”

Si existe un jugador que destile talento en Sudamérica es Juan Fernando Quintero. El volante con pases precisos y certeros, además, de la zurda envidiable que tiene para golpear el balón, es reconocido en el país que milita, Argentina, vistiendo los colores de Racing de Avellaneda.

Justamente el ser tan importante, a veces no juega por completo a su favor porque las críticas aparecen cuando no rinde como es debido. Recientemente, han salido a la luz unas nuevas y, por ello, es que se hartó, al punto que contestó de manera contundente, respondiendo a su vida familiar y deportiva.

Juan Fernando Quintero en los octavos de final de Copa Sudamericana. | Foto: AFP

“Es muy fácil hablar cuando nadie sabe la situación y la realidad de la vida de las personas. Soy consciente de lo que genero y de lo importante que soy para mí mismo. No me importa lo que hablen afuera, porque se dicen muchas cosas. Solo yo y mi familia sabemos toda la verdad de lo que vivimos”, dijo a Infobae.

“Hoy, mi prioridad es mi familia. El fútbol pasa a un segundo plano, aunque lo disfruto. El día que no lo disfrute, me retiraré. Siento una gran responsabilidad, pero no soy el dueño de un equipo, simplemente vine a querer hacer las cosas bien”, sumó.

“La realidad es otra”

Además de la molestia que ha sentido en lo familiar por las críticas en contra, también ha tenido que aguantar señalamientos sobre lo deportivo, rumores sobre la interna del camerino de Racing, entre otras cuestiones con las que, asegura, no estar inmerso.

“Hoy, estamos haciendo historia y eso es lo más importante. Entonces, si nos ponemos a ver todo lo que pasa alrededor, pues ninguno tiene vida. Soy así, transparente. Digo lo que pienso y ahora quiero pensar en que tenemos la oportunidad de lograr algo internacional para este club; esa es mi motivación”, dijo de manera directa.

Juan Fernando Quintero en Selección Colombia. | Foto: afp

“La realidad es otra. Nosotros sabemos quiénes somos y nos hicimos fuerte entre nosotros. El posteo no tuvo absolutamente nada que ver con que haya problemas internos. No me gusta meterme en estas cosas, porque soy un tipo que no mira las redes sociales. Solo me enfoco en mi familia, en mi trabajo y tratar de dar lo mejor para el club”, soltó.

“En la actualidad todo se mide por los resultados, pero para mí nunca se trata de un tema de actitud. Cuando se habla de falta de actitud, se trata de un concepto que uno respeta, pero no comparte. Nosotros también jugamos contra once; no estamos solos en la cancha. En ocasiones, la pelota entra y todo se lo lleva la estadística. Hemos tenido partidos muy similares al de la Copa Sudamericana en la Liga y los hemos perdido. Es fútbol”, explicó.

“Vamos a enfrentar a un gran rival en semifinales, al que le tendremos mucho respeto; porque hizo los méritos para llegar hasta aquí. Mientras tanto, debemos pensar en lo que es nuestro juego, nuestras fortalezas y analizar cómo plantear esa serie, porque sabemos que será muy difícil”, finalizó.