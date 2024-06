Juanfer Quintero define su futuro: salen a la luz los dos equipos que ya le “enviaron propuesta”

Juanfer no salió bien de su paso por el ‘tiburón’, pero la relación con la familia Char quedó en términos muy positivos. De ahí se agarran los rumores que han empezado a provocar comentarios en la hinchada, aunque la dirigencia juniorista pondría una condición para dar el siguiente paso.

“ Junior le dice a Juan Fernando Quintero: si usted llega libre, hablamos, si no va a ser muy complicado ”, agregó.

¿Qué dicen en Racing al respecto?

La única versión oficial sobre el futuro de Juan Fernando Quintero vino justamente a través de Costas, en declaraciones para ESPN la semana pasada. “Se va a quedar. Hablo todos los días con él. Desde que me dijeron que era el técnico de Racing, que nunca pensé que iba a ser, llamé a todos los jugadores. Y les dije lo mismo: vengo para ganar todo. También les dije que mis equipos son intentos, de presionar, que nos íbamos a parar en todos lados de la misma manera. Y yo a los jugadores nunca les voy a mentir: antes de mentirle a un jugador, me voy yo. Gracias a Dios, me dio muchos resultados”, indicó.