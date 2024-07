Juegos Olímpicos París 2024 | Javier Mascherano, DT de Argentina, hace delicada denuncia tras el escándalo: “no quisimos decir nada”

Con poco margen de error

En su retorno, la Albiceleste de Mascherano se encontró con que la igualdad había sido un espejismo. En tres minutos no pudo remontar y encajó un triunfo que lo deja con escaso margen de error para la misión de colgarse su tercer oro.

Mismas grietas

El delantero argentino Giuliano Simeone, observa cómo las botellas de agua arrojadas por los fanáticos de Marruecos ensucian el campo de juego, después de que Argentina anotara su segundo gol, que luego fue anulado en una polémica decisión. (Photo by Arnaud FINISTRE / AFP) | Foto: AFP

Las declaraciones de Mascherano

“El análisis del partido no tiene demasiado sentido, fue todo lo que pasó, pero la sensación es horrible, es un mal cuerpo terrible todo lo que pasó. La verdad nunca en mi carrera como futbolista, como entrenador tengo poco tiempo, pero como futbolista nunca viví una situación similar”, dijo ‘el Jefecito’ a periodistas.

“Es un circo”, agregó. “Pero bueno, ya está, es lo que hay, no está dentro de nosotros controlar esto (...) Se lo dije a los chicos: hay que mirar hacia adelante, tratar de ir a buscar los seis puntos que nos den la clasificación y que bueno, que esto nos llene de energía, de bronca para afrontar lo que viene”.

“La decisión de los capitanes era no jugar ahí, y con el paso del tiempo empezaron a aparecer diferentes versiones. Lo que molesta es suspender el partido. Si vas a revisar, revisa apenas termina la jugada (...) en ningún momento nos dijeron que el gol no valía”, sostuvo.

“Llamaron a FIFA. No sé quién la tomó (la decisión de volver al campo), pero estaba todo el mundo involucrado (...) Es una vergüenza hacer entrar en calor a los chicos y envenenar un torneo, ni en un torneo de barrio pasa, es patético”, apuntó.

“Más allá de que el espíritu sea olímpico, la organización tiene que estar a la altura. Ah, de momento no lo está. De momento, lamentablemente, no lo está”, apuntó. El entrenador fue más allá e hizo una delicada denuncia según la cual a su equipo lo robaron en pleno inicio de las justas.

“Mirá, ayer entraron al entrenamiento y nos robaron, en los Juegos Olímpicos. A Thiago Almada le faltó un reloj, anillos, todo, en un entrenamiento en los Juegos Olímpicos. No quisimos decir nada después del entrenamiento, pero ya está. Creo que no sirve de nada. Obviamente tampoco nos gustan que pasen este tipo de cosas. No pretendemos que nos beneficien ni mucho menos, pero tampoco tomarnos el pelo como nos lo tomaron hoy”, aseveró.