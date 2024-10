Julián Quiñones reveló que no se arrepiente de rechazar a Colombia por México; “es lo mejor que he hecho”

El fútbol colombiano atraviesa un excelente momento en cuanto a delanteros se refiere. El país cafetero tiene grandes atacantes en las grandes ligas del fútbol mundial, siendo Jhon Jader Durán el de mejor presente. El buen momento de los delanteros ha permitido que Néstor Lorenzo tenga bastantes variantes para la Selección nacional.

Pese a esto, el proceso del entrenador argentino no inició de la mejor manera, pues los atacantes colombianos atravesaron por una sequía goleadora, donde Rafael Santos Borré fue el principal señalado y el que más críticas recibió por parte de la hinchada.

Julián Quiñones, delantero que rechazó a Colombia por México | Foto: Getty Images

La sequía goleadora que sufrió en ese entonces el combinado nacional provocó que Lorenzo barajara otros nombres, como el de Julián Quiñones, quien estaba atravesando un buen momento goleador en el Atlas de México. Incluso, varios hinchas pedían que fuera convocado a la selección.

Todo parecía que el atacante iba a ser convocado y antes de que saliera la lista de Lorenzo, en la que se iba a hacer oficial el llamado para Quiñones, el nacido en Magüí Payán rechazó el llamado del argentino y expresó su deseo de jugar para la Selección de México, una decisión que tomó por sorpresa a todos los hinchas de la tricolor.

En un reciente diálogo con la cadena deportiva ESPN, el atacante habló del momento en que decidió rechazar a Colombia por los aztecas, y fue severo al asegurar que no se arrepiente de esa decisión, a pesar de que la tricolor vive un gran momento deportivo.

Quiñones afirmó que si bien siente cariño por su país natal, señaló que en Colombia no encontró las oportunidades para llegar a ser un futbolista profesional y que de no ser por Tigres de México, club que lo fichó, no habría logrado jugar en el fútbol profesional.

Además, Quiñones indicó que toda su vida la ha realizado en el país azteca, por lo que tiene un gran amor por la gente y la nación.

“Creo que todo mundo sabe que mi vida la hice en México, yo me hice a conocer por México. Toda mi carrera la he hecho en México. Tengo a mi familia, la construí acá, entonces creo que a México le agarré un amor imposible. Todo lo que soy y lo que tengo ahora, no hablando de material, simplemente la persona que soy todo se lo debo a México. El agradecimiento que le tengo a México es mucho”, expresó el delantero naturalizado mexicano.

Julián también aseguró que no tiene ningún problema con Néstor Lorenzo o el cuerpo técnico de Colombia. También señaló que no pensó que podría tener mayores posibilidades de ser titular en el equipo de la Concacaf, solo que creyó que escoger a México era lo mejor que podría hacer para el desarrollo de su carrera deportiva.

El colombo-mexicano Julián Quiñones tuvo minutos en el final del partido. | Foto: AP

Sobre su no convocatoria para esta fecha FIFA, en la que México se enfrentó a Canadá y Estados Unidos, Quiñones reveló que tuvo una conversación con el entrenador del seleccionado, Javier Aguirre, quien le comentó que no lo iba a llamar para poder conocer a las jóvenes promesas.