¿Junior, Medellín o River? Juan Fernando Quintero aterrizó las pistas sobre su futuro: “habrá noticias”

Ante esto, se le preguntó puntualmente por Medellín, equipo de sus amores. Quintero sin escatimar soltó la risa y contestó: “Ustedes me quieren ver en el Medellín, esperemos a ver”, dijo. “Tengo la mejor relación con Raúl, pero nunca se ha hecho nada formal. En enero estábamos cerca pero aparece Junior y se da todo. Las puertas siempre están abiertas y tenemos la mejor relación y si se da en algún momento volveré, es el equipo de mis amores, pero la realidad es que hasta ahora nada se ha definido”, agregó.

No obstante, el talentoso volante con pasado en Porto de Portugal y otros equipos de Europa, aseguró que muy pronto se definirá su futuro, solo que no quiere apresurarse. “Tengo propuestas, no quiero dar un paso en falso y estamos analizando varias situaciones, es donde uno se sienta bien. De aquí a esta semana se tomará una decisión, estamos analizando las opciones han llegado pero tendremos respuesta pronto”, agregó.