Iván René Valenciano se mete en la polémica de Junior con el ‘Bolillo’ Gómez: “no hay nada”

Según las informaciones que han llegado desde la ciudad de Barranquilla, la continuidad del entrenador antioqueño está siendo valorada muy de cerca, y no solo por los resultados, sino también por varias declaraciones que no han caído para nada bien en la directiva.

De entrada y sin mediar reparos, Valenciano aseguró que el ‘Bolillo’ “debe irse”, pues “no armó un equipo de acuerdo a la ideología de él y tiene buenos jugadores, de buen pie, como Carlos Bacca, Pablo Rojas y otros más. Dejó ir a Juan Fernando Quintero, porque pensó que no le servía. Junior tiene una gran nómina, pero no tiene un gran entrenador”.

El Bombardero se mostró realmente sorprendido con lo que ha pasado con el entrenador. “Me sorprende lo que pasa con el ‘profe’ ‘Bolillo’ Gómez porque yo lo tuve en la Selección Colombia y Junior juega totalmente diferente a lo que es él. No tiene el primer pase, que ellos siempre han priorizado y eso es lo que Junior no tiene”.

¿Qué dice el Bolillo sobre su continuidad en el club?

Gómez, sin embargo, considera que arreglar los problemas de Junior necesita mucho más tiempo. “Soy consciente de que en cualquier momento me dirán que me vaya. El problema de Junior no es de un año, es de varios años y eso me lo están achacando a mí”, les dijo a los medios locales este viernes.