Video | Así fue el ‘vainazo’ de Hubert Bodhert a la prensa por un jugador: “¿Quién los entiende?”

El enojo de Hubert Bodhert en plena rueda de prensa

“Me dicen que por qué entró Rojas al cerrar el partido. Me preguntaban por qué no jugaba y ahora que entra, que por qué entra. ¿Quién los entiende?”, fue la contundente respuesta de Bodhert, extrañado por ello.

¿Cuál fue su balance tras perder ante Deportivo Cali?

“El juego no fue bueno para nosotros. No me gustó el partido. Aún no tenemos el nivel deseado. (...) Fue accidentado, donde tuvimos varias situaciones. No tuvimos los recambios adecuados para rematar un partido en situaciones normales”, fueron las palabras de Bodhert.