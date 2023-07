Increíble: Santa Fe convocó dos jugadores inhabilitados contra Deportivo Cali; revelaron el motivo del error

Problemas con dos jugadores

“La nómina no tenía recambios ofensivos, no teníamos extremos, los dos que entraron tuvieron que terminar. Batalla no se pudo inscribir, Cali sí pudo refrescar su ataque, yo solo tenía un punta, se acalambró y no tenía cómo hacer un cambio. Me tocó aguantar lo más que pude, no tenía para un revulsivo en la parte de arriba, Sambueza nos dio fútbol, pero nos faltaba más frescura en el frente de ataque”, contó el entrenador de Santa Fe.

“No fue un buen partido para nosotros, aún no tenemos el nivel deseado. La salida de Yeison Moreno se da porque me pide el cambio, porque la medias le estaban apretando y generando calambres en los gemelos, no podía seguir. Al no tener más delanteros, me tocó gestionar como pudimos y dejar a Sambueza de falso 9, que no es lo ideal. Fue un partido accidentado, no tuvimos los recambios necesarios para rematar un partido en situaciones normales”, expuso.