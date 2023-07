Sebastián Viera aclaró su polémico mensaje en redes sociales, ¿era una puya al ‘Bolillo’ Gómez?

El comienzo del segundo semestre de Junior de Barranquilla ha sido con el pie izquierdo. Son tres partidos y todos se han saldado con derrota, el último de ellos 4-3 frente al Cúcuta Deportivo por la ida de los octavos de final de la Copa Betplay.

A pesar de que Carlos Bacca se reencontró con el gol, después de seis meses, el conjunto tiburón no tuvo la fortaleza para sacar al menos un punto en el estadio General Santander, aunque la serie quedó abierta para la vuelta el 16 de agosto en el Metropolitano Roberto Meléndez.

Cuando acabó el duelo, en redes se generó una gran polémica por un trino de Sebastián Viera, legendario capitán del equipo barranquillero que salió del club para el presente semestre por decisión del cuerpo técnico de Hernán Darío ‘El Bolillo’ Gómez.

La explicación de Sebastián Viera

Si bien en redes el arquero afirmó que solo quería saber quién cantaba la canción, en una entrevista con ESPN apuntó con un tono de gracia que “estaba con el partido de los muchachos acá, sonó la canción y no recordaba quién la cantaba”.

No obstante, el panelista y ex compañero de Viera, Martín Arzuaga, insistió y le interrogó quién tendría la culpa de la derrota de Junior en Cúcuta si el uruguayo estuviera en el plantel.

“Si yo hubiera estado en el plantel la culpa me la llevaría toda yo. Y también se me culpó, o me pusieron de pretexto cuando estuve en los últimos tres partidos del campeonato, después de la lesión, fue como que el grupo no se vio igual que cuando yo no estaba. Me enteré de lo que se dijo y me dolió”, expresó Viera, quien aún no ha definido su futuro como profesional.

La relación de Viera con el ‘Bolillo’ Gómez

Dentro de todo, el mítico arquero de Junior aseguró que no tiene problemas con Hernán Darío Gómez, pese a que el entrenador tomó la decisión de no contar más con sus servicios, optando por seguir con Jefferson Martínez y contratar a Santiago Mele.

“Tuve buena relación con el ‘Bolillo’, yo siempre fui sincero con todos. Nunca tuve problemas y si alguno tuvo problemas conmigo, no me enteré”, expresó.

Y agregó que “yo no le tengo que reclamar nada, lo único que le hablé fue qué me dijo, pero me dio sus razones y lo entendí. Contra el Bolillo no tengo nada”.

La crítica al actual Junior

“Para que las cosas salgan bien debe haber una organización y planificación. Si la base del equipo son jugadores de buen pie, que jueguen bien al fútbol, que la idiosincrasia es jugar bien, no puedes traer un técnico que no juegue bien al fútbol. Si vos traes a Juan Fernando Quintero, lo que rodea a Juanfer debe jugar su fútbol, porque supuestamente es el crack y es el esfuerzo que hace un equipo para traerlo, es una planificación en base a él, no se puede traer a la estrella de último. Primero traes la estrella y planificas alrededor, lo mismo es el técnico, que planifica, ve lo que le gusta, su modelo de juego y trae a sus jugadores con base a eso”, atizó Sebastián Viera, quien fue campeón de tres ligas con Junior.

Además, expresó que ni al propio técnico le debe gustar lo que está viendo. “Ojalá lo encuentre rápido. No he visto mucho a Junior, pero creo que ni el mismo técnico está viendo al equipo como lo quiere. Lo bueno es que tuvo 45 días para trabajarlos, ojalá valga la pena, eso antes no pasaba. Si hay una buena comunicación entre ellos, se busca lo mejor para el equipo, no con pensamientos con terquedad, sino viendo lo mejor, entre jugadores y cuerpo técnico”.

